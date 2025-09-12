ÍîÍë¤Ç¡©±©ÅÄ¶õ¹Á³êÁöÏ©¤Ë·ê¡¡Åìµþ¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤ÎÄÞº¯¡¡¡Ö·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤±«¡×200·ï°Ê¾å¤Ç¿»¿åÈï³²
¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤ò¤ª¤½¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¡£ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¿»¿åÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤â³êÁöÏ©¤ÎÊÞÁõ¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÌë¤ÎÍë¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¡£·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢»þÀÞ¡¢Íë¤â¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÕ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢A³êÁöÏ©¤ÎÊÞÁõ¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢Àõ¤¤·ê¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ì»þ¡¢³êÁöÏ©¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÅìµþ¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢³êÁöÏ©¤ÎÊä½¤ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¸á¸å1»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë±¿ÍÑ¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºòÌë¤ÎÍë¤Ë¤è¤êÊÞÁõ¤¬¤Ï¤¬¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÏÂ³¤¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç44ÊØ¡¢Á´Æü¶õ¤Ç109ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½3Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÈÅÍô¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿Î©²ñÀî¤Ç¤¹¡£Àî¤ÎÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿»¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð¤«¤é¤ÎÈÂ½Ðºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤é¤¬ÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖÎ©²ñÀî¡×¤¬ÈÅÍô¡£°ìÉô¤Î½»Âð¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¿¦°÷
¡Ö¾å¤¬¤êÀÚ¤ëÁ°¤Î¤È¤³¤í¤ËÀþ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¤ç¤¦¡¢Èï³²¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¿¦°÷¤¬Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÅÍô¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Î©²ñÀî¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Íó´³¤ò±Û¤¨¤¿¾ì½ê¤ËÂçÎÌ¤Î¤´¤ß¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µþµÞ¡¦Î©²ñÀî±Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¡£¤½¤Î¾¦Å¹³¹¤Î²ñÄ¹¤ËÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©²ñÀî±ØÁ°¾¦Å¹²ñ ¿ÀÃ«Ë§ÃË ²ñÄ¹
¡Ö¡ÊQ.Åö»þ¤Î±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ï¡©¡ËÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÅ¹Æâ¤Ë¿å¤¬¡ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¾¦Çä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ó½¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Ç¤â¿»¿åÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ï¡¢¿»¿å¤Ç°åÎÅ´ï¶ñ¤Ê¤É¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊQ.¿å¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡©¡Ë¤¢¤ÎÀþ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡£À¶ÁÝÆþ¤Ã¤Æ¡¢´¥¤¤¤Æ¡¢´ï¶ñÂ·¤¨¤Æ¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢2¡¢3Æü¤Ï¡Ê±Ä¶È¤Ï¡ËÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤Þ¤¿¡¢ÊÛÅöÅ¹¤â¿»¿å¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¤äÎäÂ¢¸Ë¤¬¸Î¾ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¿¤á¡¢±Ä¶ÈºÆ³«¤Ï1¤«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÔÆâ¤Î¿»¿åÈï³²¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë229·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«¤Ï¤¤ç¤¦¤â¡Ä¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë58.5¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¤äÅì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ïº£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£