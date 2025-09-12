¡ÖGO FOR KOGEI¡×¤¢¤¹¤«¤é¡¡ÉÙ»³»Ô´äÀ¥ÃÏ¶è¤ÇËÌÎ¦¤Î¹©·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
ËÌÎ¦¤Î¹©·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤¢¤¹¤«¤éÉÙ»³»Ô¤Î´äÀ¥ÃÏ¶è¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹¤ä¸ø±à¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿ºîÉÊ¤¬³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ð¤ï¤é¤Çºî¤é¤ì¤¿µðÂç¤ÊÇ¡£¹â¤µ¤Ï¤ª¤è¤½2.3¥áー¥È¥ë¡¢ÉÙ»³¹ÁÅ¸Ë¾Âæ¤Î¤¢¤º¤Þ¤ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜÍ¦ÇÏ¤µ¤ó
¡ÖÅ¸¼¨¾ì½ê¤ò¸«¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¤¬¤¤¤ë¤¢¤º¤Þ¤ä¡¢µÙ·Æ½ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¼ý¤Þ¤ëºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾®¤µ¤¤¾ì½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤³¤ËµïÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÅÁÅý¹©·Ý¤¬À¹¤ó¤ÊËÌÎ¦¤òÉñÂæ¤ËËèÇ¯¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ËÌÁ°Á¥¤Î´ó¹ÁÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÉÙ»³»Ô¤Î´äÀ¥ÃÏ¶è¤È¶âÂô»Ô¤Ç¤¢¤¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´äÀ¥ÃÏ¶è¤Ç¤Ï11ÁÈ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¹¤äÂ¢¡¢¸ø±à¤È¤¤¤Ã¤¿É÷·Ê¤ÎÃæ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤½¤Ð¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÆ«·Ý²È¤¬Å¹¼ç¤ÈÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ï¤Ç¥³ー¥¹ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö»È¤¦¡¦¿¨¤ì¤ë¡¦¿©¤Ù¤ë¡×ÂÎ¸³¤Ç¤è¤ê¿¼¤¯¹©·Ý¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢²ñ´üÃæ¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¶ä¹Ô¤À¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¥¬¥é¥¹¤ä»É½«¤Ê¤É¡¢4ÁÈ¤Îºî²È¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡Åìµþéº½ÑÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡ ½©¸µÍº»Ë¤µ¤ó
¡Ö´äÀ¥¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÂçÊÑÈþ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç³¹ÊÂ¤ß¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢¹©·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¹©·ÝÅª¤Ê¥â¥Îºî¤ê¤È¤«¹Í¤¨Êý¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
º£²ó»²²Ã¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎÉÙ»³¸©½Ð¿È¤Îºî²È¡¢¥µ¥¨¥Üー¥°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹À½¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä¤Ç²ÈÃÜ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊ±¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¨¥Üー¥°¤µ¤ó
¡Ö¿Í´Ö¤È²ÈÃÜ¤ÎÎò»Ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ï²ÈÃÜ¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î»ä¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢À¸Ì¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤È¤«¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤¹¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ÖGO FOR KOGEI¡×¤Ï¤¢¤¹¤«¤éÍè·î19Æü¤Þ¤ÇÉÙ»³»Ô´äÀ¥ÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£