¡¡FCÅìµþ¤Ï¡¢15Æü¤ÎÅìµþV¤È¤Î¡ÖÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJAL¡Ë¤Î¶¨»¿¤Ç¡ØJAL¡¡Day¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹çÅöÆü¤ÏÍè¾ìÀèÃå2Ëü5000¿Í¤ËÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥»þ¤Ë¥¥ã¥ê¥±¡¼¥¹¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖJAL¡ßFCÅìµþ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ä¡¢¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ¤³¦¤Î¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤á¤¸¤í²¡¤·¤À¡£
¡¡¼«¿È½é¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢DF¼¼²°¤Ï¡ÖÅìµþVÀï¤ÏÆâÍÆ¤è¤ê¤â·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤³¤Î»î¹ç¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÄÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤òÌ£Êý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤ËÇ®¤¯Àï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£