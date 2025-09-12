¡Ö100ºÐ°Ê¾å¡×¤¬10Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ë¡ª¡È¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡É²¿ºÐ¤«¤é¹âÎð¼Ô¡©¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ï¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
9·î15Æü¤Ï¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¡£¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ41Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï68.35ºÐ¡£59Ç¯·Ð¤Á¡¢100ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï10Ëü¿Í¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Öµ¯¤¤Æ¡¢ÈÕ¤Ë°ìÇÕ¤ä¤ë¡×100ºÐ¤ËÊ¹¤¤¤¿Ä¹¼÷¤ÎÈë·í
Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¤Ï¡Ä¡©¡Öµ¯¤¤Æ¡¢ÈÕ¤Ë°ìÇÕ¤ä¤ë¡×
µ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤Çµå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Î¤Ï·¨ÅÄ¸¶¥¤¥¦¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂîµåÂç²ñ¤Ç¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·¨ÅÄ¸¶¥¤¥¦¤µ¤ó¡Ê94¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¼¡¼²¿ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö100ºÐ¤Þ¤Ç¡£¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡×
º£¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¸µµ¤¤Ê¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
ÂçÀµ14Ç¯¡Ê1925Ç¯¡Ë5·î¤¦¤Þ¤ì¡¢100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿°¦É²¸©¤Î¹â¶¶Í³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¼ò¤òÓÏ¤à¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤½¤¦¤Ç¡Ä
¹â¶¶Í³¤µ¤ó¡Ê100¡Ë
°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö
¡Ö¤¨¡¢º£¤â¡©²¿¤ò°û¤Þ¤ì¤ë¤Î¡©¡×
Í³¤µ¤ó
¡Ö¤ª¼ò¡ª¡×
°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö
¡ÖÆüËÜ¼ò¡©¡×
Í³¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¼ò¡£ÆüËÜ¼ò¤â¥Ó¡¼¥ë¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö
¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤â¤ä¤ë¤Î¡©¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡×
Í³¤µ¤ó
¡ÖÄ¹À¸¤¤ÎÈë·í¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£Îø¤ò¤·¤Ê¤¤¤À¤±¡×
9·î15Æü¤Ï¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÁ´¹ñ¤Î100ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬9Ëü9763¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£·î1Æü»þÅÀ¡Ë
Á°¤ÎÇ¯¤«¤é4644¿ÍÁý¤¨¡¢55Ç¯Ï¢Â³¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤ÎºÇ¹âÎð¤ÏÆàÎÉ¸©¤Ë½»¤à²ìÀî¼¢»Ò¤µ¤ó114ºÐ¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÀÅ²¬¸©¤Î¿åÌîÀ¶Î´¤µ¤ó¡¢111ºÐ¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤·¤è¤ê¤ÎÆü¡×¤À¤Ã¤¿·ÉÏ·¤ÎÆü¡¡¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë
¤«¤Ä¤Æ9·î15Æü¤¬¡Ö¤È¤·¤è¤ê¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ä
¡Ö²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¿ÍÀ¸¤Ï60¤«¤é¡×
¡Ö¤È¤·¤è¤ê¤ÎÆü¤Î9·î15Æü¡¢Âçºå¤Î¤´Ï·¿Í¤Ï¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ò¼Ú¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¥·¥ã¥ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÏ·¿Í¤ÎÆü¡×¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤ÈÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤ËÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¡¢º£¤ä¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£
³¹¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ß¤¿¡¡¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤È¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¾å¡©
¤Ç¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤È¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¡×¡£
³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎ²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
40Âå
¡Ö70Âå¤Ï¤ªÇ¯´ó¤ê¡¢80Âå¤¬¹âÎð¼Ô¡£¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦¤È±£µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤É¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤À¤È¤Þ¤ÀÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
°ìÊý¡¢60Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤«¤é¤ÏµÕ¤Î°Õ¸«¤â¡Ä
¡¼¡¼²¿ºÐ¤«¤é¹âÎð¼Ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
60Âå
¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤«¤Ê¤ê¾å¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö»ä¤Ï¹âÎð¼Ô¡£¤¹¤°Èè¤ì¤ë¤È¤«¡×
79ºÐ
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹âÎð¼Ô¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È80²á¤®¤Í¡×
75ºÐ
¡Ö75ºÐ¤Ç¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤«¤éÍè¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤ì¤òÄº¤¯¤È¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡Ù¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ¬Àµ¤ÊÇ¯Âå¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¹âÎð¼Ô¤È¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¡©¡¡¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ï²¿ºÐ¤«¤é¡©
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¡Ö¥·¥Ë¥¢¡×¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¡×¤Ê¤É¹âÎð¼Ô¤òÉ½¤¹»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²¿ºÐ¤¢¤¿¤ê¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¦¥§¡¼¥Ö¥°¥ë¡¼¥×¡¦65ºÐ°Ê¾å¤Î102¿Í¤¬²óÅú¡Ë
¢§¥·¥ë¥Ð¡¼¡¡65¡Á69ºÐ
¢§¥·¥Ë¥¢¡¡70¡Á74ºÐ
¢§¹âÎð¼Ô¡¡70¡Á74ºÐ
¢§¤ªÇ¯´ó¤ê¡¡80¡Á84ºÐ
¤Þ¤¿¡¢²¿ºÐ°Ê¾å¤«¤é¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤À¤È»×¤¦¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§20Âå¡¡47ºÐ
¢§30Âå¡¡45.6ºÐ
¢§70Âå¡¡55.2ºÐ
¢§Ê¿¶Ñ¡¡49ºÐ
¡Ê½ÐÅµ¡§¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡Ö¼Â´¶Ç¯ÎðÇò½ñ2022¡×¡Ë