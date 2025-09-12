¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÈºÇ¶²¡ÉÈþ½÷¤¬Îø¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¤Î¡È´Å¤¤É½¾ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥á¥í¥á¥í¡Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»ÅÍÍ¤Î¥á¥¤¥¯¤â¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×
¡¡°µÅÝÅª¼ÂÎÏ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÈºÇ¶²½÷²¦¡É¤¬¡¢Îø¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¡ÈÉ½¾ð¡É¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¶²Èþ½÷¤¬Îø¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¤Î¡È´Å¤¤É½¾ð¡É
¡¡WWE¤Î¿Íµ¤¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¥ã¥·¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤¢¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¥Ç¡¼¥È¡¦¥Ê¥¤¥È¤È¸À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¡¢WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤Î¡È¼ÙËâ¡É¤ò¤¹¤ë¥¥ã¥·¡¼¤È¤¤¤¦¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤ÏÊÆ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥¿¥°¤Å¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¡õ¥Ð¥Ç¥£É×ºÊ¤¬¡ÈÎø¿Í¤Ä¤Ê¤®¡É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢¥ê¥¢¤È¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥¥ã¥·¡¼¤¬¼»ÅÊ¤Î¤¢¤Þ¤ê³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç¸«¤»¤ë¶¸µ¤¤ÎÉ½¾ð¤È¥´¥¹¥á¥¤¥¯¤¬ÌÄ¤ê¤ò¤Ò¤½¤á¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë»°¤ÄÊÔ¤ßÉ÷¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÎø¿Í¤Ë¸þ¤±»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥ê¥¢¡¢²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ç¥£¤È¥ê¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢»×¤ï¤Ì¡ÈÎøÅ¨¡ÉÍðÆþ¤ËÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¥Ð¥Ç¥£¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥Ð¥Ç¥£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥ê¥ª¤¬»÷¹ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¥ã¥·¡¼¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿À©ºÛ¤È¤·¤ÆRAW¤Ç»î¹ç¤ò¤µ¤»¤è¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWWEÆüËÜ¸ø±é¤Ø¤Î½Ð¾ì¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¤ÎÉ½¾ð¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
