¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î°µÎÏ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÊÆ¹ñÂ¦¤«¤é¾µÇ§¤ò¸«Á÷¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î³°¸ò¶Ú¤¬12Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¾µÇ§¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤ëµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¾ðÀª¤ä¹ñÆâÀ¤ÏÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Íè½µ¤Ë¤âÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤ò·è¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä±Ñ¹ñ¤Ï7·î¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¿ÍÆ»´íµ¡¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï¡ÖÏÂÊ¿¼Â¸½¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤¹¡£