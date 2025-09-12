ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¤¿ÃæÆü¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤Î¥ß¥Ã¥È¤¬°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¿¿¤óÃæ¤Þ¤ÇÈô¤Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¡¹¬¤¤¥±¥¬¤Ê¤·
¡¡¡Ö¹Åç¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤Î°ìÎÝ¥ß¥Ã¥È¤¬°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤ÎÃæ´Ö¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î»°¥´¥í¤òÊ¡±Ê¤¬°ìÎÝ¤Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Äã¤¯°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÊý¸þ¤Ë¤½¤ì¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ï·üÌ¿¤Ë¥ß¥Ã¥È¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡¢¥Ù¡¼¥¹Á°¤Çº´¡¹ÌÚ¤È¸òºø¤·¤¿ºÝ¡¢¥ß¥Ã¥È¤¬º¸¼ê¤«¤é³°¤ì¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Î¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢£Ã£Ó¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¥±¥¬¤¬¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î£¶Æü¤Îµð¿Í¡Ýºå¿ÀÀï¤Ç¤Ïµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬¤½¤ì¤¿Á÷µå¤òÊá¤í¤¦¤È¤·¤Æºå¿À¡¦ÃæÌî¤È¸òºø¡£º¸Éªð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤¹¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£