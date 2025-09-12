ÈïºÒÃÏ¤Ë¶Á¤¯¡Ö¤Ï¤Ã¤±¤è¤¤¡×ÉúÌÚ¾ì½êÂçÁêËÐ¡¡Ï·¤¤¤â¼ã¤¤âÍç°ì´Ó¡¡ÃÏ¿Ì¤È¤¤¤¦¶¯Âç¤ÊÅ¨¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ø
º£·î7Æü¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚÃÏ¶è¤Ç½»Ì±¤Ë¤è¤ëÁêËÐÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
ÈïºÒÃÏ¡¦ÉúÌÚ¤Ë¸µµ¤¤ò¤È¼è¤êÁÈ¤àÎÏ»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î7Æü¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚÃÏ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿½»Ì±»²²Ã¤ÎÁêËÐÂç²ñ¡¢¡ÖÉúÌÚ¾ì½êÂçÁêËÐ¡×¡£ÁÇ¿ÍÁêËÐ¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡£
±Ô¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤Î´ó¤êÀÚ¤ê¡ªÁ¯¤ä¤«¤Ê²¼¼êÅê¤²¡ª¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¡¦¡¦¡¦¹ë²÷¤ËÅê¤²ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÂÀÅèÎ¶¡ÊÆ±¿´Éô²°¡Ë
¡Ö¤·¤³Ì¾¤ÏÂÀÅèÎ¶¤Ç¤¹¡£·Ù»¡´±¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ó¤Ã¤³ÎÏ»Î¤¿¤Á¤âµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÖÉúÌÚ¾ì½ê¡×¤Ï¡¢ÁêËÐ¹¥¤¤Î½»Ì±¤Ç¤Ä¤¯¤ëÉúÌÚÁêËÐ°¦¹¥²ñ¤¬35Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¸ñ¤Î¸Ð¡Ê²Ð¾ÃÉô²°¡Ë
¡Ö¡Ê´ÑµÒ¤Ï¡Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Àµ¹ä»³¡ÊÆîÂæÉô²°¡Ë
¡ÖÆÃ¤Ë¾®³ØÀ¸¤äÍÄÃÕ±àÊÝ°é±à»ù¤Î»²²Ã¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¸Æ¤Ó½Ð¤·¡ÖÂç´Ø ²³¥ÎÃ«¡×
´ÑµÒ¡Ö¥è¥¤¥·¥çー¡×
Æ²¡¹¤¿¤ëÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç´Ø¡¦²³¥ÎÃ«¤³¤È²³Ã«ÃÎÀ¸¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²³¥ÎÃ«¡Ê±ØÁ°Éô²°¡Ë
¡Ö¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡Ë3Ç¯Ï¢Â³ ³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÊµîÇ¯¤Ï¡ËÃÏ¿Ì¤¬Íè¤Æ¡£ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡ÖÉúÌÚ¾ì½ê¡×¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç2020Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃæ»ß¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿µîÇ¯¤Ï³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµîºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÂæÉ÷10¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤ÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÏ»Î¤¿¤Á¤¬º£Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¡×¤È¤¤¤¦¶¯Âç¤ÊÅ¨¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£²³Ã«¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²³Ã«¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤ä¤¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢ーÄÀ¤ó¤É¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×
±Õ¾õ²½¤ÇÃÏÈ×¤¬Âç¤¤¯·¹¤¡ÖÂçµ¬ÌÏÈ¾²õ¡×¤ÈÈ½Äê¡£º£Ç¯4·î¤Ë¸øÈñ²òÂÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉúÌÚÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½500À¤ÂÓ¤¬ÈïºÒ¤·130À¤ÂÓ¤¬ÃÏ¶è¤Î³°¤ËÅ¾µï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î²È²°¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¹¹ÃÏ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒ¸å¡¢²³Ã«¤µ¤ó¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢8Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿ÉúÌÚÁêËÐ¤Ç¤·¤¿¡£
²³Ã«¤µ¤ó
¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤È´é¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤È¤ì¤Ðµ¤¤â¤Þ¤®¤ì¤ë¤·¡£³¹¤ÎÃæ¤Î¿Í´Ö¤¬¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¿Ó¶ç¡Ö¤É¤¹¤³¤¤～¡¢¤É¤¹¤³¤¤¡×
ÁêËÐ¤Ç¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£µîÇ¯5·î¡¢ÁêËÐ°¦¹¥²ñ¤Ï²³Ã«¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤ÇÉü¶½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õー¥Õー¤·¤Æ¡×¡Ö¤¢¤à¡×
¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÎØ¡£¤½¤ÎÎØ¤ÏµîÇ¯9·î¤ÎËÜ¾ì½ê¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÉ÷¤ÇÌµÇ°¤ÎÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶È¼Ô¡Ö¾åÅï¼°¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
²³Ã«¤µ¤ó¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
²³Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç±Õ¾õ²½¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÃÏ°è¤Î¿êÂà¤Ø¤Î·üÇ°¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¼«Âð¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²³Ã«¤µ¤ó
¡ÖÀ¸¤ì¤¿³¹¤ä¤·¡¢¿Æ·»Äï¤â¤ª¤ë¤·¡£¤½¤â¤½¤â¿Í¤¬¤ª¤é¤ó¤ÈÇÑÔÒ¤Ë¤Ê¤ëÌõ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ï¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡×
²³Ã«¤µ¤ó
¡Ö¼«Âð¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤¤¤¦¤«¡×
»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¡ÖÉúÌÚ¾ì½êÂçÁêËÐ¡×¡£
Ï·¤¤¤â¡¦¡¦¡¦¡¢¼ã¤¤â¡¦¡¦¡¦¡¢Íç°ì´Ó¡£
ÎÏ»Î¤¿¤Á¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»Ñ¤Ë½»Ì±¤«¤é´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ
¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éü¶½¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×
½÷À
¡Ö²È¤ÎÁ°¤Î¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¹Ô»ö¤¬¤Þ¤¿ºÆ³«¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²³¥ÎÃ«¡Ê²³Ã«¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È³«¤¯¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Éü¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
ÈïºÒÃÏ¤Ïº£¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¡×¤Î»þ¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤¢¤¦¿´¤È¤È¤â¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£