Galileo Galilei¡¢Åìºå¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢ー¤ò12·î³«ºÅ¡¡¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈBLUE WINTER¡É¤Ë
¡¡Galileo Galilei¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò12·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§NUMBER GIRL¡ßZAZEN BOYS¡¢Galileo Galilei¡ßBBHF¡Ä¡ÄÆ±°ì¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÕµÁ¿¼¤¤ÂÐ¥Ð¥ó¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Åß¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¡ÈBLUE WINTER¡É¤ò·Ç¤²¡¢12·î9Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡¢Æ±·î10Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢9·î13Æü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØGG Friends¡ÙÀè¹ÔÃêÁª¡¢Æ±·î26Æü¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢10·î14Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë