²òÂÎ¤«ÊÝÂ¸¤«¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡¢µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¸©Â¦¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ï·µà²½¤äÂÑ¿ÌÀ¤òÍýÍ³¤Ë²òÂÎ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë²þ¤á¤ÆÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²òÂÎ¤«ÊÝÂ¸¤«¡ÛÀ¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¤Î¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¹áÀî¸©¶µ°éÄ¹¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡×
²ñ¸«¤Ï¡¢¸©¶µ°Ñ¤È¸©¤Î±ÄÁ¶²Ý¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·úÊªËÜÂÎ¤ä»Ù»ý¹º¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤ÎÉÔÂ¡¢²°º¬¤ÎÍî²¼¤Î´í¸±À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ñÎÁ¤ò¼¨¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¢Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë·úÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©¤ÏÏ·µà²½¤äÂÑ¿ÌÀ¤òÍýÍ³¤Ë²òÂÎ¤ò·è¤á¡¢Ìó10²¯±ß¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¹¤ë¹©»ö¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢·úÊª¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤ëÌ±´Ö¤ÎÃÄÂÎ¡ÖºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï13Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ò¸©¤Ï¡ÖÆÉ¤ß°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö²òÂÎ¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¸«¤Ç¸©¤Ï¡¢¡ÖÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Ï¹ñ¤¬Äê¤á¤¿ÊýË¡¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·úÊª¤ÎÃæ2³¬¤ä1³¬¤¬ÃÏ¿Ì¤Î¿ÌÆ°¤ä¾×·â¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÝ²õ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊø²õ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡ÍäÃ«·½»°Ïº¶µ°éÄ¹¡Ë
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤½¤³¤ÏÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¸©¤Ï¡¢ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤ÎÏÃ¤Ïº£¸å¤âÊ¹¤¯¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·úÊª¤ÎµÏ¿ÊÝÂ¸¤Ï¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ²òÂÎ¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£