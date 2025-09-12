¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÇòÈ±¡Ä¡×¡ÖµÞ¤Ë¡×Âç²Ï¼ç±é¤«¤é23Ç¯¡Äà·ãÊÑá51ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥ï¤¢¤ë¡×ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÆÇÀåÈäÏª¤â¡ÖÅª³Î¤¹¤®¤ë¡×¤È¹¥É¾¡¡¤¢¤ó¤Ñ¤ó»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
ÇòÈ±º®¤¸¤ê¤ÎÃåÊª»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡23Ç¯Á°¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢51ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Îà·ãÊÑá»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡£ÃåÊª¤òÃåÍÑ¤·ÇòÈ±¤¬¾¯¤·¸ò¤¸¤Ã¤¿È±¤ò·ë¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢ÎÞ¤°¤àÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Åè¤ÏÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤(27)±é¤¸¤ë¡¢Ìø°æ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ìø°æ¿ó¤ÎÊì¡¢Ìø°æÅÐÈþ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè117²ó¤Ç¤Ï¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÆÇÀå¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅª³Î¤¹¤®¤ëÉ½¸½¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤Ê¤É¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¾¾Åè¤Î·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÇòÈ±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤±¤ÉÏ·¤¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¯Áê±þ¤Î¥·¥ï¡¢ÇòÈ±¤Ç±éµ»¤·¤Æ¤³¤ì¤¾½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡ÖµÞ¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Åè¤Ï2002Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÍø²È¤È¤Þ¤Ä¡¡¡Á²Ã²ìÉ´ËüÀÐÊª¸ì¡Á¡×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ(62)¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£