¡¡À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Ç¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿LINEÅê¹Æ´ë²è¤ò¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤òËè·î¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¡£º£µ¨¤ÎÂè5²ó¤È¤Ê¤ë8·îÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤ò½¸¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©¡¡À¾¥¹¥Ý¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼èºàÈÉ¤¬¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ

½ïÊýÍý¹×¤Î²Ì´º¤Ê»°Åð

¡¡ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤¹¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡¢À¾ÌîÍ¦»ÎÅê¼ê¤ÎÎ¾ÀèÈ¯¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¥Åê¡£¸ß¤¤¤Îµß±ç¿Ø¤âÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢»î¹ç¤Ï8²ó¤Þ¤Ç0¡Ý0¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿Åê¼êÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9²óÉ½¤Ë3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤Ï¤ï¤º¤«8µå¤Ç3¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀèÆ¬¤Î¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÁöµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿½ïÊýÍý¹×Áª¼ê¤¬Áê¼êË½Åê¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È½ïÊýÁª¼ê¤Ï²Ì´º¤Ë»°Åð¤òÁÀ¤¤À®¸ù¡£°ì¡¢»°ÎÝ¤È³ÈÂç¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤¬¡¢±¦ÍãÀþ¤Ø¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤ÁËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ËÇ®¤¤À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¥Á¥Ã¥×¥ê¤µ¤ó¤è¤ê¡¡

¥Þ¥Ã¥­¡¼¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡ª¡ª¡¡
¶å½£ÃË»ù¤ÎËÜµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡Ç®¤¤Åê¼êÀï¤Ë½ª»ßÉä¤Î¥Þ¥Ã¥­¡¼¤¬8·î¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª¡ª

¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦karsu.¤µ¤ó¤è¤ê

¸½ÃÏ´ÑÀï¡£½ïÊý»°Åð¤«¤é¤ÎËÒ¸¶¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£
ÅðÎÝ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤ÇËÒ¸¶¤ÎÂÇµå¤¬È´¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Á´¤Æ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£

¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦¤æ¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤è¤ê

ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤Îº£¥·¡¼¥º¥óÆóÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡ª¡ª¡ª
¤È¤Æ¤â¶»Ç®¤¯¤Ê¤ê´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Êµã¡Ë

8·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡£9²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç»°Åð¤ò·è¤á¤ë½ïÊý
 

Âëº×¥µ¥Þ¡¼¥Ö¡¼¥¹¥ÈÁ´¾¡¡ª

¡¡¤³¤Î·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯¤ÎÂëº×¥µ¥Þ¡¼¥Ö¡¼¥¹¥ÈÁ´¾¡¤ò·è¤á¤¿8·î3Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤âÇ®¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¦KEI¤µ¤ó¤è¤ê

¡¡¸½ÃÏ´ÑÀï¡£ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç2¥±¥¿¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î9¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡ª¡¡
¡¡ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤¬8·î3Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÇÀèÀ©¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼Êü¤Ä¤Ê¤É4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤ÇÂëº×¥Ö¡¼¥¹¥ÈÁ´¾¡¤Ë¹×¸¥¡£

3Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂç´Ø¡Êº¸¡Ë¤ÈÌøÄ®
 

¡ÖÌîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¡×

¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¡¢¥À¥¦¥ó¥ºÁª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê¤·¡¼¤²¡¼¡Ë¤È¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼êÁê¼ê¤Ë¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬´°Éõ¾¡Íø¤·¤¿10Æü¤Ë¤â¡¢´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¡Ê9·îÅÙ¡Ë¤Ï10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¾ðÊó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£

8·î¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹

Æü Áê¼ê ·ë²Ì µå¾ì ÀÕÇ¤Åê¼ê 1 ³ÚÅ· ¢þ3-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾åÂô 2 ³ÚÅ· ¢þ5-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Í­¸¶ 3 ³ÚÅ· ¢þ8-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Âç´Ø 4 »î¹ç¤Ê¤·       5 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü6-3 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ÇÔ¡§Á°ÅÄÍª 6 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ3-12 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ¾¡¡§ÂçÄÅ 7 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ1-2 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ¾¡¡§¾¾ËÜÀ² 8 »î¹ç¤Ê¤·       9 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ4-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Í­¸¶ 10 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ1-0 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¥â¥¤¥Í¥í 11 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ3-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Âç´Ø 12 »î¹ç¤Ê¤·       13 À¾Éð ¢þ3-5 ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à ¾¡¡§¾åÂô 14 À¾Éð ¡ü3-2 ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à ÇÔ¡§ÂçÄÅ 15 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ6-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾¾ËÜÀ² 16 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü2-7 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§Í­¸¶ 17 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ1-0 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¿ù»³ 18 »î¹ç¤Ê¤·       19 À¾Éð ¢þ5-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Âç´Ø 20 À¾Éð ¢þ5-4 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾åÂô 21 »î¹ç¤Ê¤·       22 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü4-3 ¥¨¥¹¥³¥óF ÇÔ¡§Æ£°æ 23 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü8-3 ¥¨¥¹¥³¥óF ÇÔ¡§Í­¸¶ 24 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü1-0 ¥¨¥¹¥³¥óF ÇÔ¡§¿ù»³ 25 »î¹ç¤Ê¤·       26 ³ÚÅ· ¡ü10-3 ¹°Á° ÇÔ¡§Âç´Ø 27 ³ÚÅ· ¢þ1-3 ½©ÅÄ ¾¡¡§ÂçÄÅ 28 »î¹ç¤Ê¤·       29 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ1-3 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ¾¡¡§¾åÂô 30 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü6-4 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ÇÔ¡§Í­¸¶ 31 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü4-3 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ÇÔ¡§¾¾ËÜÀ²