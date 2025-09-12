¡ÖÀ¸¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¡×¡¡Ê¡²¬¤Ê¤É¶å½£5¸©¤ò¥È¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¬¶î¤±¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£¡×¤¬10·î10Æü³«Ëë
¡¡À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¬¶¥¤¦¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£2025¡×¤ÎÂç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÆüÄø¤ä¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£10·î10¡Á13Æü¤ËÊ¡²¬¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢ÂçÊ¬¤Î¶å½£5¸©¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ä²¤½£¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î18¥Á¡¼¥à¡¢108Áª¼ê¤¬»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢400¥¥íÄ¶¤Î¡Ö½©¤Î¶å½£Ï©¡×¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢¹ç¡ÊUCI¡Ë¤Î¸øÇ§¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢º£²ó¤¬3ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£½éÆü¤Î10Æü¤Ï¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎJRº´À¤ÊÝ±Ø¼þÊÕ¤ò¼þ²ó¤¹¤ë45¥¥í¤Î¡Öº´À¤ÊÝ¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à¡×¤ò¹Ô¤¦¡£2ÆüÌÜ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢11Æü¤Î¡ÖÊ¡²¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤«¤éÆ±¸©È¬½÷»Ô¤Þ¤Ç120¡¦4¥¥í¤òÁöÇË¡£12Æü¤Î¡Ö·§ËÜ°¤ÁÉ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï114¡¦9¥¥í¤Ç¡¢·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤«¤éÆ±¸©Æî°¤ÁÉÂ¼¤Þ¤Ç°¤ÁÉÃÏÊý¤Î·Ê¾¡ÃÏ¤òÁö¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Î13Æü¤Ï¡ÖµÜºê¡¦ÂçÊ¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÇµÜºê¸©±ä²¬»Ô¤«¤é³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¡¢ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Î¤µ¤¤¤¾ë»³ºù¥Û¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¤Î119¡¦3¥¥í¤ÇÁè¤¦¡£
¡¡³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¸Ä¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½ç°Ì¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÃÏÅÀ¤ÎÄÌ²á½ç¤Î¹ç·×ÅÀ¤Ç¶¥¤¦¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¾Þ¡×¡¢³Æ¥³¡¼¥¹¤Î¼çÍ×¤Ê¾å¤ê¤ÎÄº¾å¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö»³³Ù¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î¹ç·×¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¡Ö»³³Ù¾Þ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ¤ÎÃÓÊÕÏÂ¹°²ñÄ¹¡Ê¶å½£·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥ì¡¼¥¹²ñ¾ì¤ä±èÆ»¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤êµî¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶å½£¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤äÉ÷·Ê¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë