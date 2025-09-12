¡ÖÄ¹À¸¤¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þ¤Ç¤â´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×·ÉÏ·¤ÎÆüÁ°¤Ë¤Þ¤â¤Ê¤¯100ºÐ¤´Ä¹¼÷¤Î½Ë¤¤
15Æü¤Ï¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¹Åç»Ô¤Î¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÃËÀ¤òË¬¤Í¡¢Ä¹¼÷¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾°æ»ÔÄ¹¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¿²¬¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ä¹¼÷¤Î¤ª½Ë¤¤¾õ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤àÊ¿²¬´î»°ÃË¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£1925Ç¯¡¢ÂçÀµ14Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¾¾°æ»ÔÄ¹¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¹Åç¤ËË¾¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ö¹Åç»Ô¤¬¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê³¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢100¥áー¥È¥ëÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤ÈÎ¾Â¦¤Ë3¤«½ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ê²ÖÃÅ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
Âç¤¤Ê»ýÉÂ¤â¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¿²¬¤µ¤ó¡£80ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤Î²Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ÊQ.Ä¹À¸¤¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡Ë¿ÍÀ¸¤Ë¤¤¤Ä¤Î»þ¤Ç¤â´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¡×
¹Åç»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë496¿Í¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï1413¿Í¤¬100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£