µÜÅç¿åÂ²´Û¤´Ä¹¼÷¥¢¥¶¥é¥·¡¡Ãæ»Í¹ñºÇ¹âÎð Èë·í¤Ï¡Ä¹Åç
º£·î£±£µÆü¤Î·ÉÏ·¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÄ¹¼÷¤Î¤ª½Ë¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×ÂçÀª¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµÜÅç¿åÂ²´Û¤Î¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤Î¡Ö¥´¥íー¡×¤Ç¤¹¡£Âç¹¥Êª¤Î¥Û¥Ã¥±¤¬¤ª½Ë¤¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥´¥íー¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î£³£°ºÐ¡ª¿Í´Ö¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤¹¤ë¤È£¸£°ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¤«¤éËèÇ¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦£³ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¥«¥Ê¥Ç¤Á¤ã¤ó¡£¥´¥íー¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¶á¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¡Ä
Éã¿Æ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¤é¡££±ºÐ¤Î»þ½é¤á¤Æ¤¤Æ¥¢¥¶¥é¥·¿¨¤Ã¤Æ¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡Ë¥Õ¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¡Ö¥Õ¥ß¡×¤Ç¤¹¡£µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë¾Ð´é¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ß¤ÏµÜÅç¿åÂ²´Û½Ð¿È¤Î£³£²ºÐ¡£Ãæ»Í¹ñºÇ¹âÎð¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¤Ï¡©
µÜÅç¿åÂ²´Û ³¤½ÃÃ´Åö ´äºêÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ö¾õÂÖ¤òÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ô°é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èë·í¤À¤È»×¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×