Ëþ100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È100Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¡É¥ê¥Ã¥Á¤ÊÄ®¤äÂ¼¡Ä¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÄ¹Ç¯¹×¸¥¡×&¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¡×¹þ¤á¤Æ
Ëþ100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ó¤È100Ëü±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÈôÅçÂ¼¤È¡¢»°½Å¸©Àî±ÛÄ®¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËþ100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È100Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¡É¥ê¥Ã¥Á¤ÊÄ®¤äÂ¼¡Ä¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÄ¹Ç¯¹×¸¥¡×&¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¡×¹þ¤á¤Æ
¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÄ¹Ç¯¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç100ºÐ¤È¸À¤¨¤Ð¡Ä¤¢¤ÎÌ¾Êª»ÐËå
¡Ê³ª¹¾¤®¤ó¤µ¤ó Åö»þ100ºÐ 1992Ç¯8·î¡Ë
¡Ö100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï1992Ç¯²Æ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¤È¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À®ÅÄ¤¤ó¤µ¤ó¤È³ª¹¾¤®¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î8·î1Æü¤Ë¤á¤Ç¤¿¤¯Ëþ100ºÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¡¦À¾ÈøÉð´î»ÔÄ¹¤é¤¬É½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö100Ç¯¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ï¥Ï¡£¤¹¤°²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºßÌ¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬¿ô¤¨¤Ç100ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¡Ö·ÉÏ·¶â¡×¤È¤·¤Æ3Ëü±ß¤ò¡¢¤Þ¤¿¡¢¿ô¤¨¤Ç88ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï3000±ß¤ò¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ª¹¾¤®¤ó¤µ¤ó Åö»þ100ºÐ 1992Ç¯8·î¡Ë
¡Ö³§¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÊÀ®ÅÄ¤¤ó¤µ¤ó Åö»þ100ºÐ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é100Ç¯¤â150Ç¯¤âÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï12Æü¡¢Á´¹ñ¤Î100ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï9·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë9Ëü9763¿Í¤ÈÈ¯É½¡£µîÇ¯¤è¤ê4644¿ÍÁý¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç55Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î¹¹¿·¤Ç¤¹¡£