º£ÅÄ¹Ì»Ê¡õ²¦ÎÓ¡¢³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤ÎÌîË¾¤Ë´¶¿´¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹¤²Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö°¦¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø¿·¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷! ¡Á³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤ÎNEXT¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Á¡Ù¤¬¡¢27Æü(15:00¡Á ¢¨µÜ¾ë¥¨¥ê¥¢¤Ï16:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(º¸¤«¤é)º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢²¦ÎÓ
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤ÌÜÀþ¤ÇÂçÌÙ¤±¤òÁÀ¤¦³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤¿¤Á¤ÎÌîË¾¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤ÇÄ¶ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¡¢ÀÅ²¬¤ÇÉðÆ»¥Ä¥¢¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¿Í¡¢µþÅÔ¤ÎÊÛÅöÈ¢ÀìÌçÅ¹¤ÇÇ¯¾¦1.5²¯±ß¤ò²Ô¤°¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£º£ÅÄ¹Ì»Ê
¤½¤ì¤¾¤ì¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç³°¹ñ¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¡£Îã¤¨¤Ð·õÆ»¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ®Æ»¾ì¤Ç·õÆ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹¤²Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï1,000±ß¤Ç¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï3,000±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¹â¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡¢¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¢£²¦ÎÓ
ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿!
³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Î¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ê¤ó¤À¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¥Ä¥Ü¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î°¦¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¢£Áí¹ç±é½Ð¡¦»³ËÜÍºÌé»á
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤Ë¿·»þÂåÅþÍè!!
¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨º£Ç¯¤Ï´ØÀ¾ËüÇî¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¿ô¤Ï£²£°£²£µÇ¯¾åÈ¾´ü¤Ç¶õÁ°¤Î£²£°£°£°Ëü¿ÍÄ¶¤¨!!¡¡¤â¤Ï¤ä³°¹ñ¿Í¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î´Ñ¸÷¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Û¤É¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤Ë¿·»þÂå¤¬¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¡È³°¹ñ¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤ò¸Æ¤Ö¡É»þÂå¤Ë¡¼¡£Î¹¹Ô¤Ç¡¢Î±³Ø¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òË¬¤ì¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¸²½¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òµ¯¤³¤¹¡¼¡£¤½¤³¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤Î¼çÌò¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤¤¤ë¡È³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Çµ¯¶È¤·¤¿¤Î¤«!? ¤Ê¤¼À®¸ù¤·¤¿¤Î¤«!? ¤½¤³¤Ë¤Ï²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Æî¤Ï¶å½£¡¢ÎóÅç³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ë³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤ËÌ©Ãå!! ¶Ã¤¤Î»Å³Ý¤±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!! ¤½¤·¤Æ³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤¿¤Á¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¸«¿ø¤¨¤ëNEXT¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¡¼!? Èà¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤òÇ®¤¯¤·¤Þ¤¹!!
(º¸¤«¤é)º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢²¦ÎÓ
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤ÌÜÀþ¤ÇÂçÌÙ¤±¤òÁÀ¤¦³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤¿¤Á¤ÎÌîË¾¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤ÇÄ¶ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¡¢ÀÅ²¬¤ÇÉðÆ»¥Ä¥¢¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¿Í¡¢µþÅÔ¤ÎÊÛÅöÈ¢ÀìÌçÅ¹¤ÇÇ¯¾¦1.5²¯±ß¤ò²Ô¤°¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡û¢£º£ÅÄ¹Ì»Ê
¤½¤ì¤¾¤ì¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç³°¹ñ¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¡£Îã¤¨¤Ð·õÆ»¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ®Æ»¾ì¤Ç·õÆ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹¤²Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï1,000±ß¤Ç¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï3,000±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¹â¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡¢¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¢£²¦ÎÓ
ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿!
³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Î¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ê¤ó¤À¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¥Ä¥Ü¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î°¦¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¢£Áí¹ç±é½Ð¡¦»³ËÜÍºÌé»á
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤Ë¿·»þÂåÅþÍè!!
¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨º£Ç¯¤Ï´ØÀ¾ËüÇî¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¿ô¤Ï£²£°£²£µÇ¯¾åÈ¾´ü¤Ç¶õÁ°¤Î£²£°£°£°Ëü¿ÍÄ¶¤¨!!¡¡¤â¤Ï¤ä³°¹ñ¿Í¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î´Ñ¸÷¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Û¤É¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤Ë¿·»þÂå¤¬¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¡È³°¹ñ¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤ò¸Æ¤Ö¡É»þÂå¤Ë¡¼¡£Î¹¹Ô¤Ç¡¢Î±³Ø¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òË¬¤ì¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¸²½¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òµ¯¤³¤¹¡¼¡£¤½¤³¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤Î¼çÌò¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤¤¤ë¡È³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Çµ¯¶È¤·¤¿¤Î¤«!? ¤Ê¤¼À®¸ù¤·¤¿¤Î¤«!? ¤½¤³¤Ë¤Ï²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Æî¤Ï¶å½£¡¢ÎóÅç³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ë³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤ËÌ©Ãå!! ¶Ã¤¤Î»Å³Ý¤±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!! ¤½¤·¤Æ³°¹ñ¿Íµ¯¶È²È¤¿¤Á¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¸«¿ø¤¨¤ëNEXT¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¡¼!? Èà¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´Ñ¸÷¤òÇ®¤¯¤·¤Þ¤¹!!