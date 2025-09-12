¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¡¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ç¸ø±éÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤òÈ¯É½¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¸ø±éÄ¾Á°È¯É½¤Ë¤â¤ª¤ï¤Ó
¡¡¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡õ°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê66¡Ë¤¬¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Æü¡¢13Æü¤Ë¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸ø±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¡9/12¡¦13¡¡¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ¡¡¸ø±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½ºß¡Ø¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¡with¡¡¸Î¶¿³ÚÃÄ¡¡10¼þÇ¯¡¡Concert¡¡Tour¡¡2025¡¡¡Áblue¡¡eggplant¡¡field¡Ù¥Ä¥¢¡¼´ü´ÖÃæ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ¡¡Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï³«ºÅ¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø±éÅöÆü¤ËÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø±éÄ¾Á°¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢½Å¤Í¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¿¶ÂØ¸ø±é¤ÎÍÌµ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢ËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£