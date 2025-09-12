¤¦¡¢Èþ¤·¤¤¡Ä¿¹Àî°ª¥É¥é¥Þ¤Ë»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤ÎÈþ¿Í²Ö²Ç¤¬¸½¤ì¤ÆÁûÁ³¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤♡¡×ÈþÈ©µ±¤¯Æ©ÌÀ´¶¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¼Â¤ÏÀïÂâ¥Ò¥í¥¤¥ó½Ð¿È
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹Àî°ª¤¬¼ç±é¤¹¤ë£¹Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡¡·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¶Áõ·ëº§¼°¤Ø¤ÎÀøÆþ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Å¨ÂÐ¤¹¤ëËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ëÆ±»Î¤Î»°ÃË¤È¼¡½÷¤¬·ëº§¡£¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢ÈäÏª±ã¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¡¢Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤¿¤Á¤Î°ìÀÆ¸¡µó¤òÌÜÏÀ¤à¡£
¡¡»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«µé¤Î²Ö²Ç¤ò±é¤¸¤¿¿¹¹â°¦¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È²Ú¤ËÁûÁ³¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½é¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤·²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¿¹¹â°¦¤Á¤ã¤ó¤Î²Ö²Ç°á¾Ø¤â´Ñ¤ì¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡©°ìÎ³¤ÇÆóÅÙÈþÌ£¤·¤¤¡©°ì»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¿¹¹â¤Ï¡ÖÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¥È¥Ã¥¥å¥¦£µ¹æÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£