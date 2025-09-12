±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ¡Ù¡×Àè¹Ô¾å±Ç½éÆü¡¡ÀÐ¼ã½Ù¤ÈÌøÜÛ¸÷Î´¤¬ÅÐ¾ì
±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ¡Ù¡×¡ÊÀ½ºî¡¦ÇÛµëWOWOW¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¸ÂÄêÀè¹Ô¾å±Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÀÐ¼ã½Ù¡Ê33¡Ë¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÌøÜÛ¸÷Î´»á¤¬¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±±Ç²è¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ¡×¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿Ë»¤Ê¥É¥é¥Þ¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡È¼ã¤Å·ºÍ¡ÉÀÐ¼ã¤¬¡¢¥®¥¿¡¼À¾ÅÄ½¤Âç¡¢ºÙ°æÆÁÂÀÏº¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Û¥í¥Ù¥Ã¥¯¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¾¾´Ý·À¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È»³ÅÄ¾æÂ¤¡¢¥Ô¥¢¥ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥ó¥É¡ÖThe Shun Ishiwaka Septet¡×¤ò·ëÀ®¡£¥²¥¹¥È¤Ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¾å¸¶¤Ò¤í¤ß¡¢Âç¶¶¥È¥ê¥ª¡¢ÅÄÅçµ®ÃË¡ÊOriginal Love¡Ë¡¢PUNPEE¡¢ËÙ¹þÂÙ¹Ô¤ò·Þ¤¨¤ÆÇ®¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
ÀÐ¼ã¤Ï¡ÖWOWOW¤µ¤ó¤«¤éÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¤»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²»³ÚÅªÇØ·Ê¤È¿´¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¤¡ØThe Shun Ishiwaka Septet¡Ù¤ò½¾¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë»ö¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ÇÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤¬°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥º¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ï±éÁÕÃæ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò½Ö´ÖÅª¤ËÀ¸¤«¤¹¤Î¤Ç¡¢±éÁÕÃæ¤ËÂô»³¤ÎÁªÂò»è¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡£µ®½Å¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤ä¡¢¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤¿Î×¾ì´¶¤¬ºÙ¤«¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤â²»¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤¬¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥ì¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÌøÜÛ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡Ø½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤ÊÀÐ¼ã¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡Ù¤È¡£¤º¤Ã¤È±éÁÕ¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éÁ´Éô¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤È±éÁÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
19Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
18Æü¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ 2¡×¤¬Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£