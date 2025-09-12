JRÆüËËÜÀþ¡¡¹ñÊ¬～Ì¸Åç¿ÀµÜ¡¡9·î20Æü¤«¤éºÆ³«¡¡Á´ÀþºÆ³«¤Ø¡¡¼¯»ùÅç
Àè·î¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JRÆüËËÜÀþ¤Ï¹ñÊ¬¤ÈÌ¸Åç¿ÀµÜ¤È¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î20Æü¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÆüËËÜÀþ¤Ï¡¢Àè·î¾å½Ü¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤ÇÀþÏ©¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤¬Êø¤ì¡¢¸©Æâ¤ÎÁ´Àþ¤Ç°ì»þ¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç¤È¹ñÊ¬¤Î´Ö¤È¡¢Ì¸Åç¿ÀµÜ¤ÈÀ¾ÅÔ¾ë¤Î´Ö¤Ï±¿Å¾¤ò½ç¼¡¡¢ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÊ¬¤ÈÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Î´Ö¤Ï±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÎ×»þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÊ¬¤ÈÌ¸Åç¿ÀµÜ¤Î´Ö¤ÎÉüµì¹©»ö¤¬´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£·î20Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÎÆüËËÜÀþ¤ÏÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾ºÆ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
