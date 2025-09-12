NiziU¡¦MAYUKA¡ÖµÞ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡È¤ªÉ÷Ï¤Ç®¾§¡É¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ°¤«¤ì¤Æ¾Ç¤ë!?
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Ëè·î2½µÌÜ¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖNiziU LOCKS!¡×¡Ê22:15º¢¡Á¡Ë¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢RIKU¡¦NINA¡¦MAYUKA¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢¿´¤¬ÍÙ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
RIKU¡§¤µ¤Æ¡¢º£Æü¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤ÏNiziU·Ç¼¨ÈÄ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤¬¡ÈÍÙ¤Ã¤¿¡É½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤Î1Æü¤Î¤Ê¤«¤Ç¿´Ìö¤ë½Ö´Ö¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¡£NiziU¤Î¶Ê¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÂçÇ®¾§¤¹¤ë¤È¿´¤¬Ìö¤ê¡¢1Æü¤ÎÈè¤ì¤¬¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à²¼¤²¤Æ¡ª¡×¤È¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£NiziUÀèÀ¸¤ÎÈè¤ì¤¬¿á¤Èô¤Ö¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê16ºÐ¡Ë
¡ãNiziU¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
RIKU¡§RIKU¤â¤ªÉ÷Ï¤¹¥¤¡£
NINA¡§¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¡ª ¡ÖÌëÃÙ¤¤¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï²Î¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¤Ï¤¡¡Á¢ö¡×¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦¤¢¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
MAYUKA¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£NINA¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤Ê¡£
NINA¡§NINA¤â²ÈÂ²¤Ë²¿²ó¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à²¼¤²¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡£
MAYUKA¡§¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¶Á¤¯¤«¤é¤Ê¡£
RIKU¡§¤¿¤·¤«MAYUKA¤â²Î¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¢¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£
NINA¡§MAYUKA¤ÏËèÆü²Î¤Ã¤Æ¤ë¤è¡©
MAYUKA¡§°ã¤¦°ã¤¦¡£¹â²»¤Ï²Î¤ï¤Ê¤¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤Í¡©
NINA¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ÎÁ°NINA¤È½»¤ó¤Ç¤¿¤È¤¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Î!?
MAYUKA¡§¤½¤Î¤È¤¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁ°1¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÇ®¾§¤·¤Æ¤¿¤é¡¢RIKU¤¬¤ª¤é¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª
RIKU¡§¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡©
MAYUKA¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÊÛ²ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤â²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Ê¡©
NINA¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAYUKA¡§¤½¤ì¤¤¤¤¤Í¡£
NINA¡§¤½¤·¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤½¤Î¾ì¤¬ÏÂ¤à¤è¤Í¡£
RIKU¡§¤Ç¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¤¥Þ¥¤¥¯¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤ä¤ó¡© ¤À¤«¤éÍÄ¾¯´ü¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼»ý¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¿¡ª
NINA ¡õ MAYUKA¡§¤«¤ï¤¤¤¤¡£
RIKU¡§¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡© ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬MV»£¤é¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡ª
NINA¡§¤«¤ï¤¤¤¤ÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§¤½¤Î¤È¤¤Ï²Î¼ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª ¤´¶á½êÌÂÏÇ¤À¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢ÈþÀ¼¶Á¤«¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
NiziU・MAYUKA
（左から）RIKU・MAYUKA・NINA
