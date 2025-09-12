Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¡ÈÄ¶¿Í¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¶ÃØ³¡ª¡Ö¿Í´ÖÄ¶¤¨¤Æ¤¿¡×
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢»³Íü¸©¡¦»³Ãæ¸Ð¸òÎ®¥×¥é¥¶ ¤¤é¤é¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿²Æ¥Õ¥§¥¹¡ÖSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥Ö¥·¥ã¡Ë½Ð±é¡Ê¢¨¥ß¥»¥¹¤Ï8·î29Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY¡×LAKESIDE STAGE¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 29, 2025
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥Ö¥·¥ã¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©✨
°ú¤Â³¤¡¢¥ß¥»¥¹¤È²Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦🎐
#¥é¥Ö¥·¥ã #MrsGREENAPPLE
Âç¿¹¡§¥é¥Ö¥·¥ã¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¡Ä¡Ä¥é¥Ö¥·¥ã¤â¤¹¤´¤¯¤¤ÎÉ¤¯¤Æ¡ª
¼ã°æ¡§¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ä¡Ä¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¥é¥Ö¥·¥ã¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥¹¡×¡Ê¢¨2022Ç¯7·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUnity¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¤òµ×¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡£
¼ã°æ¡§¤·¤«¤â¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥¹¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°asmi¡Êfeat. asmi¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ç¡ª Âç¿¹¤µ¤ó¤¬1¿Í¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¤â²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡£
Âç¿¹¡§¤Ç¤¤Æ¤¿¡© ¤¢¤ì¡£
¼ã°æ¡§Ä¶¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤!?
Âç¿¹¡§Â©µÛ¤¦¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤¿¡©
¼ã°æ¡§¿Í´ÖÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤è¡¢¤¢¤ì¡ª
Âç¿¹¡§ËÍ¤Ï³Ú¤·¤¯²Î¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤«¤â¡Ö¤¢¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¼ã°æ¡§¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¤À¤è¡ª ¤É¤³¤ÇÂ©·Ñ¤®¤·¤Æ¤ë¤Î¡© ¤Ã¤Æ¡£
Âç¿¹¡§¥³¥ó¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂ©·Ñ¤®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡ª 3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡ÊABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Ë¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆúÊÔ¡×¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯²Æ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624