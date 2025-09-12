ME:I TSUZUMI¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡¡Éüµ¢¤¬¾È¤é¤¹Ì¤Íè¤ÈME:I¤Îå«¡¢YOU:ME¤¬ÆÏ¤±¤¿¡È¥ª¥ì¥ó¥¸¡É¤Î°¦
¡¡ME:I¤ÎTSUZUMI¤¬8·î31Æü¡¢¥°¥ëー¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"¡Ù¤ÎºÇ½ªÆü¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï2024Ç¯8·î¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Î¤¿¤á¡¢³èÆ°¤òÄ¹´üÅª¤ËµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎYOU:ME¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ä´¶ÎÞ¤Î»×¤¤¤òSNS¤Ê¤É¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÅ¬±þ¾ã³²¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡¡ME:I¤ÎTSUZUMI¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤ËME:I¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢TSUZUMI¤ÎÉüµ¢¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸ø±é¤Î½ªÈ×¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¸å¤í»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Î»ý¤Ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬TSUZUMI¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¡Ö»ä¤ò¸Æ¤Ö´¿À¼¡Ê¤³¤¨¡Ë¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤«¤é¡×¡Ö¤µ¤¢¡¢This is ME, This is I¡×¤È¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤Î²Î»ì¤Î°ìÉô¤ò¸ì¤ëÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸å¤í»Ñ¤ò±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¯¤ë¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢TSUZUMI¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë――¡£É®¼Ô¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¹Åç¸ø±é¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢±ÇÁü¤ÇTSUZUMI¤Î»Ñ¤òÇ§¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤È¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿YOU:ME¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤È´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢±ÇÁü¤«¤é¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ë¤¯¤é¤¤¡¢TSUZUMI¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ç¤ÏÂç´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖTHIS IS ME:I¡×¡£¼¡¡¹¤È¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ëÊ£»¨¤Ê¹½À®¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢TSUZUMI¤Ï¡ÒÌ¤Íè¾È¤é¤¹¤è¡¡º£¡Ó¤ÈÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤Ï¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ¤ß¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢É½¸½¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£TSUZUMI¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉüµ¢ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£Àè½Ò¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤â¤¬¤ÊYOU:ME¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬TSUZUMI¤ÎÉüµ¢¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡TSUZUMI¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Èà½÷¤Ï2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¡ÊLemino¡Ë¤Ç¡¢½é²ó¤ÎÎý½¬À¸É¾²Á¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢³Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Î°ÂÄê¤·¤¿¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾å°Ì¤ò¥ー¥×¡£¸«»ö¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤À¡£
¢£TSUZUMI¤Î²»³Ú¤ä²Î¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¡¢ME:I¤Î¥Áー¥àÎÏ
¡¡¥Ç¥Ó¥åー¸å¤Ï¡¢SHIZUKU¤äAYANE¤é¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ëー¥×¤Î²Î¤ò»Ù¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥È¤Î²Î¾§¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î»Ø¼¨¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤ËÅª³Î¤ËÉ½¸½¤òÄ´À°¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤Î¹â¤µ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÎË¤«¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖClick¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¥µ¥ÓÁ°¤Î¹â²»¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë²»°è¤Þ¤Ç¤ÏÃÏÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó°Æ¡£¤½¤Î²Î¤¤Êý¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏTSUZUMI¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Î²»³Ú¤ä²Î¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤È¡¢È¯ÁÛÎÏ¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤òÊª¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡SHIZUKU¤äAYANE¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ME:I¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¾§¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤âTSUZUMI¤Î»Ñ¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊTSUZUMI¤ÎÉüµ¢¤«¤éÌó2½µ´Ö¡£ME:I¤Ï¸½ºß³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëCOCORO¤ÈRAN¤ò½ü¤¤¤¿9Ì¾ÂÎÀ©¤Ç¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¡ØVenue101¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹ñÆâ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ç¹â¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TSUZUMI¤Ï³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤â¥á¥ó¥Ðー¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£TSUZUMI¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏME:I¤Î¥Áー¥àÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ME:I¤Ïº£¸å¡¢12·î13Æü¤È14Æü¤Ë¡¢Á´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I" ENCORE IN TOKYO¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£COCORO¤ÈRAN¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤â¤¤Ã¤È¡¢TSUZUMI¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ME:I¤Î¡Èº£¡É¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á»Ô²¬¸÷»Ò¡Ë