¤¹¤È¤×¤ê¤µ¤È¤ß¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖS¡Çs¡×¤Î¿·¶Ê¡ÖUncontrollable¡×MV¸ø³«
¡¡2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¹¤È¤×¤ê¤Î¤µ¤È¤ß¤¬11Æü¡¢9·î24ÆüÈ¯Çä¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖS¡Çs¡Ê¥¨¥¹¡Ë¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖUncontrollable¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢¤µ¤È¤ß¼«¿È¤ÎÀµµÁ¤äÆÈÁ±Åª¤Ê»×¹Í¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÌÌ¤Î³ëÆ£¤äÈ¿¹³¿´¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦Àþ¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¡×¤ÈÌõ¤»¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢MV¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤¹¤È¤×¤ê¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡È¤¤¤Á¤´¤Î²¦»ÒÍÍ¡É¤Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤¬¸«¤¨¤ë¤«¡©¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¾Ò²ð¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£·î27¡¢28Æü¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÁ´4¸ø±é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ê¥é¥¤¥Ö¡ËºÇ¶¯¤ËÊ¨¤«¤¹¤¼¡×¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£