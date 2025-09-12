Ãæ¹ñ¶õÊì¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç·±Îý¡¡¡ÖÊ¡·ú¡×¶á¤¯½¢Ìò¤«
¡¡¡ÚËÌµþ¡¢ÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³¤·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï12Æü¡¢Ãæ¹ñ3ÀÉÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¡¢»î¸³¤È·±Îý¤Î¤¿¤áÆî¥·¥Ê³¤¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ê¡·ú¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¤â½¢Ìò¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ»æ¤Ï¡Ö½¢Ìò¤¬¶á¤¤¡×¤È¤Î·³»öÀìÌç²È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾ÊÅý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï11Æü¡¢Ê¡·ú¤¬²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¤ÎËÌÀ¾¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³¤¾å¼«±ÒÂâ¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï12Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤ï¤¬¹ñ¼þÊÕ¤Î·³»öÆ°¸þ¤ò¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí»ë¤·¡¢ÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï¡Ö´Æ»ë¡¦Äå»¡¼êÃÊ¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆÁ´²áÄø¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¡×¤È¤ÎÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿¡£