¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬»É¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¤Î¸½¾ì¼þÊÕ¡á12Æü¸á¸å6»þ45Ê¬¤´¤í

¡¡12Æü¸á¸å5»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡Ö½¾¶È°÷¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÀÖºä½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î30Âå¤ÎÃËÀ­Ìò°÷¤¬Ê¢¤ò»É¤µ¤ì¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¢²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Î30ÂåÃËÀ­¤¬»Ø¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Æ±½ð¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒ¤ÎÌµ¿¦¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥à¡¦¥á¥¹¥Õ¥£¥ó¡¦¥à¥é¥ì¥Ã¥ÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¡áÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡á¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£

¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬¤«¤Ä¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢ÃËÀ­Ìò°÷¤Ï¥Ð¡¼¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤«¤é¼ê¤ò°ú¤­¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼¡¤Î¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£