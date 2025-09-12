ÃËÀ»É¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç61ºÐÃËÂáÊá
¡¡12Æü¸á¸å5»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡Ö½¾¶È°÷¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÀÖºä½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î30Âå¤ÎÃËÀÌò°÷¤¬Ê¢¤ò»É¤µ¤ì¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¢²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Î30ÂåÃËÀ¤¬»Ø¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Æ±½ð¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒ¤ÎÌµ¿¦¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥à¡¦¥á¥¹¥Õ¥£¥ó¡¦¥à¥é¥ì¥Ã¥ÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¡áÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡á¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬¤«¤Ä¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢ÃËÀÌò°÷¤Ï¥Ð¡¼¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤¬·Ð±Ä¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼¡¤Î¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£