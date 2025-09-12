ÎëÌÚ°¦Íý¡Ö°ìÈÖ¤ä¤À¡×¤ÈµñÀä¡ªÃËÀ¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÈÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¡É
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¡È¤¢¤¶¤È¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡£
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿ÀÈøÉö¼î¤È¥¨¥ë¥Õ¡¦¹ÓÀî¤¬½Ð±é¡£¡È¿Ê²½·Ï¤¢¤¶¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÈà½÷¼«¿È¤ËÊ¹¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢ÎëÌÚ¡õ¹ÓÀî¤Î½÷À¿Ø¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ä¡×ÎëÌÚ°¦Íý¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÅú¤¨¤Ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Æ¬Êú¤¨¤ë
¡Ö¤¢¤¶¤È¤µ¤ÎÄêÈÖ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿º£²ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·èÄê¤ò½÷À¤Ë°Ñ¤Í¤ëÃËÀ¤ÎÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Ç»³Î¤¤¬¡Ö½÷À¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â²¿¤¬¤¤¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö·ù¤«¤â¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÊª¤¬Íß¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¹ÓÀî¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
»³Î¤¤¬¡Ö¡È²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁª¤ÖÃËÀÂ¦¤ÎÇº¤ß¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¿ÀÈø¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¡£ÃË½÷¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³Î¤¤Î¡Ö²¿¤¬¤¤Æ¤â¡È°ã¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÎëÌÚ¤È¹ÓÀî¡£¡Ö¡È¥»¥ó¥¹°¤Ã¡É¤È¤«¡Ê¸À¤ï¤Ê¤¤¡©¡Ë¡×¤È¿ÀÈø¤¬Â³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¯¿ÀÈø¤Ë¡¢¹ÓÀî¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Áª¤ó¤ÀÊª¤Ç¤¹¤è!?¡¡Á´Éô´ò¤·¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»³Î¤¤¬¡Ö¡Ê²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¡ËÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤ÆÅÏ¤¹¤Î¤Ï¡©¡×¤È·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤À¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£ÎëÌÚ¤¬¡Ö°ìÈÖ·ù¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬½÷Í§Ã£¤ËÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¦¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»³Î¤¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î½÷»Ò¤Ë¡¢¡È½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÁª¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿ÎëÌÚ¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹ÓÀî¤Ï¡Ö»ä¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Âç¥²¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¤â¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë»³Î¤¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤ë¡£¤¹¤ë¤È»³Î¤¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢²¶¤¬¤Ä¤¤ºÇ¶á¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤Ê¤ó¤À¤è¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤ÏÂç¿®Íê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÎã³°¡É¤À¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£