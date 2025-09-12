¡Ö¹ñºÝ¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ー¡×¤¬³«Ëë¡¡U-17¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¾®³ØÀ¸¤È¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¸òÎ® ¡Ô¿·³ã¡Õ
17ºÐ°Ê²¼¤Î4¥Áー¥à¤ÇÁè¤¦¹ñºÝ¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ー¤¬9·î11Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬¿·³ã»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢»ùÆ¸¤È¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î²¼»³¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏU-17¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥²ー¥à¤Ç»ùÆ¸¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬É¬»à¤Ë¥Üー¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Î²ÚÎï¤Ê¥Üー¥ë¤µ¤Ð¤¤òÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥²ー¥à¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò»ùÆ¸¡Ó
¡Ö¤¹¤´¤¯¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¤«¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¶¯¤¯¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ï¤¿¤·¤â¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¶½Ì£½Ð¤¿¡×
¹ñºÝ¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ー¤Ï13Æü¤Ï¿·È¯ÅÄ»ÔÆâ¤Ç¡¢15Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£