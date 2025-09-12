¥ì¥¤¥Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖFlower¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡¡Jazzin¡Çpark¤é·Þ¤¨¤Æ3¥«·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡¥ì¥¤¥Ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖFlower¡×¤òËÜÆü9·î12Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¥ì¥¤¥Ë¡¢¶¦Æ±À©ºî¤ËShow Chick Boy¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡ÖFlower¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë
¡¡2025Ç¯3¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¡£¶¦Æ±À©ºî¤ËShow Chick Boy¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥ì¥¤¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿·¶Ê¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¥ì¥¤¥Ë¤Î²»³ÚÉ½¸½¤Î¡ÈÉý¡É¤È¡È±ü¹Ô¤¡É¤ò¸«¤»¤ë3¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÖFlower¡×¤¬Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢10·î¤ÏTAAR¡¢11·î¤ÏJazzin¡Çpark¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë