¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤¬¹â¹»Éô³èÆ°¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー»Ù±ç¤ò½é¼Â»Ü¡ÄÔ¢ÕÜ±¡µ×²æ»³¹â¥Ð¥¹¥±Éô¤È·ÀÌó
¡¡9·î12Æü¡¢¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤È¹â¹»Éô³èÆ°¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Ý¥ó¥µー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖB¥¹¥Ý¥ó¥µー¥º¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµ×²æ»³¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¡ÖB¥¹¥Ý¥ó¥µー¥º¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¡£¾¯»Ò²½¤äÃÏ°è´Ö³Êº¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Éô³èÆ°¤Î¸½¾ì¤Ï»ñ¶â¤ä»ØÆ³ÂÎÀ©¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë°ìÊý¡¢¼çÂÎÀ¤ä¶¨Ä´À¤Ê¤É¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡É¤ò°é¤à½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±ç¤äºÎÍÑ¡¦¹Êó¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¶µ°é»Ù±ç¤È´ë¶È³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Ô¢ÕÜ±¡µ×²æ»³¹â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤½Ð¾ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¶¯¹ë¹»¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë³Ø¹»¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë»ñ¼Á¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Éô°÷¼«¤éYouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÅÀ¤òÉ¾²Á¡£¶¥µ»¼ÂÀÓ¤äÈ¯¿®ÎÏ¡¢¼çÂÎÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Æ±Éô¤ò¡ÖB¥¹¥Ý¥ó¥µー¥º¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢8·î¤Ë¤ÏÉô°÷¤¬¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬Ìä¤·¤Æ¸òÎ®¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥êー¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥í¥´¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£¸å¤Ï±óÀ¬Èñ¤äÈ÷ÉÊ¹ØÆþÈñ¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡ÖSportsBank¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿±Ä»Ù±ç¡¢¿ÊÏ©¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ô¢ÕÜ±¡µ×²æ»³¹â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¸ÜÌä¤Î¼ò°æÎÉ¹¬»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤ËOB²ñ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢B¥¹¥Ý¥ó¥µー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤äOB¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ù±ç¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Ïº£¸å¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖB¥¹¥Ý¥ó¥µー¥º¡×¤Î°ÕµÁ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤òÁ´¹ñ¤Î¹â¹»¤äÃÏ°è¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£