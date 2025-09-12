»Ø¸¶è½Çµ¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¡²û¤«¤·¤ÎAKB48¥°¥Ã¥º¤Ë¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀÄ½Õ¡×
¡¡»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡¢¶á¶·¤ò¥Õ¥©¥È¥À¥ó¥×¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¿§¡¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò°ì¸À¥³¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö1.¥Þ¥ë¥Ë¥«¥Õ¥§ ¥¢¥µ¥³¥¤¥ï¥ä¥Ê¥®¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤¬»ê¹â¡Ä¡£¤ª»®²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÇúÇã¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥³¥ó¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡£¡×¡Ö2.¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¥¤¥«¥¹¥ß～¡£¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤Æ´éÀÖ¤¤¥Í¥¡ª¡×¡Ö3.ÀèÆü¡¢AKB»þÂå¤«¤éÃçÎÉ¤·¤ÎÃ«¤ä¤ó¤È°áÁõ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤È ¥¨¥âÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö4.Çã¤Ã¤¿¤èー¡×¡Ö5.¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿～¡ª¡×¡Ö6.¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î @boucheron ¡×¡Ö7.¥Ù¥¤¥Óー¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¥¢¥Ã¥×¡ªºÇ¶á¿Íµ¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¼«Á³¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¶áÆ±¤¸¥Ýー¥º¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£ー¥É¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ËçÌÜ¤ÏÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤À¡£¥¤¥«¥¹¥ßÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢2¿Í¤È¤â¿°¤¬¹õ¤¯¡¢¡ÈÅÄÃæ¥Í¥¡É¤Ï°û¼ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢5ËçÌÜ¤Ï»Ø¸¶¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤ë¡áLOVE¤Î8¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¡Ø¡áLOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR¡Ù¤Î½éÆü¡¢¹Åç¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ûー¥ë¸ø±é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿～¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØAKB48 Í§»£¡Ù¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡ÖAKB48Í§»£¡¢²¶¤ÎÀÄ½Õ¡×¡ÖÍ§»£¤Ê¤Ä¤«¤·¤¹¤®¤ë¥¨¥â¡×¡ÖÍ§»£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¥¤¥³¤â½Ð¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë