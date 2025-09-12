¹áÀî¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷Ä¹¤¬Ë¬Âæ ÂæÏÑ¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é¸½¾ì¤ò»ë»¡
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÍäÃ«·½»°Ïº¶µ°éÄ¹¤é¤¬8Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤ÇÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤äËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¡¢ÂæËÌ»Ô¤Ê¤É¤Î³Ø¹»¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¶µ°éÉô¡Ê¶µ°é¾Ê¡Ë¤¬11ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ°èÁÏÀ¸¤äÊ¬Ìî²£ÃÇ¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Ê¤É¤ÎÂæÏÑ¶µ°é¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÂæÆü´Ö¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶µ°éÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÆî»Ô¤ÎÀ¾Ìç¼Â¸³¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï»ùÆ¸¤¬¥¬¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÊ¿¸ÅÔÈ¡Ê¥¼¡¼¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¾ë¡Ë¤äÅ·¹¡µÜ¡¢°ÂÊ¿¼ù²°¡Ê°ÂÊ¿¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¡£Æ±¹»¤Î¶µ»Õ¤âÆó¸À¸ì¤ÇÊ¬Ìî²£ÃÇ·¿¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶µ°é¤Î¼ÂÁ©¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¶µ°éÉô¤Î¹ñºÝ¡¦Î¾´ß¶µ°é»Ê¤ÎÍûÝÚÕ¯»ÊÄ¹¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤ÈÂæÆî»Ô¤Ï¤È¤â¤Ë¶µ°é¤ÈÃÏ°èÁÏÀ¸¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹áÀî¸©¤ÈÅí±à»Ô¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï·Ý½ÑÁÏºî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¡¢ÂæÆü¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶µ°éÉô¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï8779¿Í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎÂæÏÑ¿Í¤Ï7000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á10Ç¯´Ö¤Ë¶µ°éÎ¹¹Ô¤ÇË¬Âæ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¾®Ãæ¹âÀ¸¤Ï±ä¤Ù37Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¤Ï±ä¤Ù10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤é¤¬Ë¬Æü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÄÄ»êÃæ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
