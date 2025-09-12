ÂæÏÑ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¡ÌîµåU18 WÇÕ
¡Ê²ÆìÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤ÎU18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï12Æü¡¢²Æì¸©¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Ï±äÄ¹¶å²ó¡Ê»î¹ç¤Ï7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¡Ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë1¡Ý0¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢4¶¯Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
11Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Ç´Ú¹ñ¤Ë1¡Ý8¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÂæÏÑ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±äÄ¹¶å²ó¤Ë½ÅÅð¤ò»Å³Ý¤±¤¿¸å¡¢2ÈÖ¤òÂÇ¤ÄÍûÜ´´ý¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÅêË¡¤ÎÄÄÀ¤Å¸¤¬7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ5Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£×¡¹¨Ê¥ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î101ÅÀ¤À¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£ÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©¤ÎÎ¥Åç¡¢ÎÐÅç½Ð¿È¤ÎÄÄ¤ÏÂç²ñ¸å¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¢³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂæÏÑ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î6¥Á¡¼¥à¡£12Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¡Ê3¾¡¡ËÂÐ¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ê3ÇÔ¡Ë¡¢ÊÆ¹ñÂÐ´Ú¹ñ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2¾¡1ÇÔ¡Ë¤Î2»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢2¾¡2ÇÔ¤ÎÂæÏÑ¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£13Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
·è¾¡Àï¤È3°Ì·èÄêÀï¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
