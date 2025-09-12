ÂæÏÑ¹âºÛ¡¢ÛÉÊ¸Å¯Á°ÂæËÌ»ÔÄ¹¤ÎÊÝ¼á·èÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¡ÃÏºÛ¤Ëº¹¤·Ìá¤·¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤Ï12Æü¡¢¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Á°ÂæËÌ»ÔÄ¹¤ÇÂè2ÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞÁ°¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¤ÎÛÉÊ¸Å¯¡Ê¤«¤Ö¤ó¤Æ¤Ä¡ËÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¼á¤òÇ§¤á¤¿ÂæÏÑÂæËÌÃÏÊýË¡±¡¡ÊÃÏºÛ¡Ë¤Î·èÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢¿³Íý¤òÃÏºÛ¤Ëº¹¤·Ìá¤¹·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÂæËÌÃÏÊý¸¡»¡½ð¡ÊÃÏ¸¡¡Ë¤¬¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÛÉÈï¹ð¤Ï8Æü¤ËÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â7000ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó3²¯4000Ëü±ß¡Ë¤òÇ¼ÉÕ¤·¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¼Õ¹¬²¸¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÛÉÈï¹ð¤Ï8Æü¤ËÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â7000ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó3²¯4000Ëü±ß¡Ë¤òÇ¼ÉÕ¤·¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¼Õ¹¬²¸¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë