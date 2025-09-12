ÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥°¥é¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤Á¡¼¤Þ¤¤¬¸ì¤ë¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤È¿©À¸³è¡×
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¶¯¤¤¿Ê³Ø´êË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Á¡¼¤Þ¤¡£Ìµ»ö¤Ë¤³¤Î½Õ¤«¤éÂç³ØÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òËþµÊÃæ¤À¡£
¡Ö¤Ç¤âºÇ½é¤Î1¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ï°ì¿Í¤Ê¤Î¤¬¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦´·¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ä¹´üµÙ²Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ô¥å¥¢¤ÊÈà½÷¡£²È»ö¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¾¯¡¹¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¼«¿æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤¤¤Ä¤â½ÐÍè¹ç¤¤¤Î¤â¤Î¤òÇã¤¦¤«³°¿©¤È¤«¤Ç¤¹¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤À¤È¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢»£±ÆÁ°Æü¤Ë¤â¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤ª¤Ê¤«¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ê¾È¡Ë¡×
¤Á¡¼¤Þ¤
19ºÐ¡¡2005Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡¡T157¡¡O·¿¡¡¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¢Î¹¹Ô¡¢¥Ð¥¹¥±¡¡ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¡¡2023Ç¯¡¢²¼ÃåPR°Æ·ï½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹â¹»Âà³Ø½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£Æ±Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£9·î26Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¤¬¸¸Åß¼Ë¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@116tn_1¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@116tn_¡Ë¤Ë¤Æ
¼Ì¿¿¡¦¹â¶¶·ÄÍ¤
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦±öÅÄ·ë¹á¡ÊJULLY¡Ë