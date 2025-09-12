9月12日(金)放送 ゲスト：伊藤沙莉
【放送日時】
9月12日(金)よる7時00分から7時56分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】吉村崇・朝日奈央 / 寺西拓人（timelesz）・篠塚大輝（timelesz）
【ゲスト】伊藤沙莉
【VTR出演】原嘉孝（timelesz）
【番組内容】
■「伊藤沙莉の今一番気になるモノ“麻辣グルメ”
麻辣専門家が選ぶ本当においしい麻辣グルメをtimelesz原嘉孝が調査！
【麻辣グルメ激戦区・高田馬場のおすすめベスト３】
・もともと牛肉スープ専門店だったお店が生み出した麻辣麺！
・新しいスタイルのゴロッとお肉の麻婆豆腐！
・本場中国でも超人気のスープが決め手の火鍋！
麻辣グルメをかけて、３つの知育ゲームでガチンコ対決！
■「しりとりファイター」
いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！
互いに３０文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！
しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はＫＯ！
語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！
◼️「３ワードパズル」
「あ」から「ん」の４６個のワードパネルから相手チームが３文字の言葉を３つ作り、
９つの柱にランダムに配置。
９つのワードから３つの単語を探し出し、
制限時間内に横に並べられればチャレンジ成功！
◼️「火鍋神経衰弱」
ニノさん流神経衰弱！
牛肉・豚肉・鶏肉・もやし・白菜…など、火鍋の食材が書かれたカードをめくって
同じ食材が揃えば、それをゲットできる！
伊藤沙莉VSチームニノさんVSチームtimeleszの三つ巴対決！
絶品麻辣グルメをゲットできるのは一体どのチーム！？
お楽しみに！