【放送日時】

9月12日(金)よる7時00分から7時56分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】吉村崇・朝日奈央 / 寺西拓人（timelesz）・篠塚大輝（timelesz）

【ゲスト】伊藤沙莉

【VTR出演】原嘉孝（timelesz）

【番組内容】

■「伊藤沙莉の今一番気になるモノ“麻辣グルメ”

麻辣専門家が選ぶ本当においしい麻辣グルメをtimelesz原嘉孝が調査！

【麻辣グルメ激戦区・高田馬場のおすすめベスト３】

・もともと牛肉スープ専門店だったお店が生み出した麻辣麺！

・新しいスタイルのゴロッとお肉の麻婆豆腐！

・本場中国でも超人気のスープが決め手の火鍋！

麻辣グルメをかけて、３つの知育ゲームでガチンコ対決！

■「しりとりファイター」

いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！

互いに３０文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！

しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はＫＯ！

語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！

◼️「３ワードパズル」

「あ」から「ん」の４６個のワードパネルから相手チームが３文字の言葉を３つ作り、

９つの柱にランダムに配置。

９つのワードから３つの単語を探し出し、

制限時間内に横に並べられればチャレンジ成功！

◼️「火鍋神経衰弱」

ニノさん流神経衰弱！

牛肉・豚肉・鶏肉・もやし・白菜…など、火鍋の食材が書かれたカードをめくって

同じ食材が揃えば、それをゲットできる！

伊藤沙莉VSチームニノさんVSチームtimeleszの三つ巴対決！

絶品麻辣グルメをゲットできるのは一体どのチーム！？



お楽しみに！

