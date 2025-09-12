【放送日時】
9月12日(金)よる7時00分から7時56分

 

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

 

＜出演者＞　

 【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】吉村崇・朝日奈央 / 寺西拓人（timelesz）・篠塚大輝（timelesz）

【ゲスト】伊藤沙莉

【VTR出演】原嘉孝（timelesz）

 

【番組内容】

■「伊藤沙莉の今一番気になるモノ“麻辣グルメ”
　麻辣専門家が選ぶ本当においしい麻辣グルメをtimelesz原嘉孝が調査！
　【麻辣グルメ激戦区・高田馬場のおすすめベスト３】
　・もともと牛肉スープ専門店だったお店が生み出した麻辣麺！ 
　・新しいスタイルのゴロッとお肉の麻婆豆腐！
　・本場中国でも超人気のスープが決め手の火鍋！

麻辣グルメをかけて、３つの知育ゲームでガチンコ対決！

■「しりとりファイター」
　いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！
　互いに３０文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！
　しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はＫＯ！
　語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！

◼️「３ワードパズル」
　「あ」から「ん」の４６個のワードパネルから相手チームが３文字の言葉を３つ作り、
　９つの柱にランダムに配置。
　９つのワードから３つの単語を探し出し、
　制限時間内に横に並べられればチャレンジ成功！

◼️「火鍋神経衰弱」
　ニノさん流神経衰弱！
　牛肉・豚肉・鶏肉・もやし・白菜…など、火鍋の食材が書かれたカードをめくって
　同じ食材が揃えば、それをゲットできる！

伊藤沙莉VSチームニノさんVSチームtimeleszの三つ巴対決！
絶品麻辣グルメをゲットできるのは一体どのチーム！？


お楽しみに！
 