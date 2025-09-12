SNS総フォロワー数が167万人超えのアダルトインフルエンサー、るるたんがファースト写真集を発売。テーマは “彼女との沖縄旅行” 。距離感近めの雰囲気で愛らしい表情とHカップのボディを堪能でき、まさに “るるたんとつき合ったら” という妄想が膨らむ1冊になっている。

「ふだんから私自身がエロい妄想ばかりしているんです。だから、観てくれた方にも、私の写真でたくさん妄想していただけたら嬉しいなと。ちなみに、私が最近とくにハマっているのは “脳内NTR（寝取られ）” 。家庭がある男の人と密かに逢瀬を重ねて……エッロ！ なんて、勝手に想像して興奮しています（笑）」

今後は、より性癖に刺さる活動に挑戦したいという彼女。

「おもしろくて新しいことが大好きなので、後悔しないように、めいっぱい楽しんでエロを追求しようと思います！」

るるたん

1999年8月20日生まれ 都内最大規模の大型店舗で約3年に渡って指名No.1を獲得し、殿堂入り。現在は、YouTube、TikTokを中心にアダルトインフルエンサーとして活動。SNSの総フォロワー数は167万人を超える。そのほか最新情報は、公式X（@ruruka820）にて

※るるたん写真集 『R-25』はワニブックスより発売中

写真・唐木貴央