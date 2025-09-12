King & Prince¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¸ø³«
King & Prince¤¬10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡ÙËÜÊÔ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯10·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤«¤é¡¢5·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£
º£²ó¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£
¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ±é½Ð¤Ï¤â¤È¤è¤ê±ÇÁü¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°È¾Àï¤Ï¡ØRe:ERA¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤¿¤ÊKing & Prince¤Î°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¡ÖHEART¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù
