本日の【株主優待】情報 (12日引け後 発表分) 本日の【株主優待】情報 (12日引け後 発表分)



9月12日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



関通 <9326> [東証Ｇ] 決算月【2月】 9/12発表

25年11月末時点で700株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて3000～7万ポイント）を付与する。26年以降の基準日は毎年8月末とする。



ブッキングリゾート <324A> [東証Ｇ] 決算月【4月】 9/12発表

毎年4月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、施設利用割引券（保有株数に応じて1万～16万円分）を贈呈する。1000株以上保有者には無料抽選券を追加。



■再開 ――――――――――――――



シルバーライフ <9262> [東証Ｓ] 決算月【7月】 9/12発表

毎年1月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、自社商品ライフミールECサイト商品券5000円相当を贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



ＪＭホールディングス <3539> [東証Ｐ] 決算月【7月】 9/12発表

10月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



■廃止 ――――――――――――――



ウエスコホールディングス <6091> [東証Ｓ] 決算月【7月】 9/12発表

25年7月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

