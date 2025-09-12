9月12日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。

■新設　――――――――――――――

関通 <9326> [東証Ｇ]　決算月【2月】　　　9/12発表
25年11月末時点で700株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて3000～7万ポイント）を付与する。26年以降の基準日は毎年8月末とする。

ブッキングリゾート <324A> [東証Ｇ]　決算月【4月】　　　9/12発表
毎年4月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、施設利用割引券（保有株数に応じて1万～16万円分）を贈呈する。1000株以上保有者には無料抽選券を追加。

■再開　――――――――――――――

シルバーライフ <9262> [東証Ｓ]　決算月【7月】　　　9/12発表
毎年1月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、自社商品ライフミールECサイト商品券5000円相当を贈呈する。

■拡充　――――――――――――――

ＪＭホールディングス <3539> [東証Ｐ]　決算月【7月】　　　9/12発表
10月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。

■廃止　――――――――――――――

ウエスコホールディングス <6091> [東証Ｓ]　決算月【7月】　　　9/12発表
25年7月末を最後に株主優待制度を廃止する。

株探ニュース