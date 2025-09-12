iPhone Airだけってわけでもないみたい。

シリーズ史上最も薄いiPhoneとして誕生したiPhone Air。バッテリー持続時間は（ビデオ再生の場合）最大27時間とのことですが、最大40時間に延ばすことができるiPhone Air MagSafeバッテリーが登場したのも話題となりました。

価格が税込15,800円だったり、互換性がiPhone Airのみだったりするのは正直気になりますが、どうやらUSB-Cコネクタにケーブルを繋ぐことでAirPodsの充電ケースやApple Watchを充電することができるみたいです。

「より小さなアクセサリをUSB-Cで充電」の意味とは？

Image: Apple

iPhone Air MagSafeバッテリーの製品のポイントを見ると、「より小さなアクセサリをUSB-Cで充電」と記載されていることが確認できます。これはつまり...どういうこと？と疑問に思っていた方もいたはず。

MacRumorsによると、AppleのサポートドキュメントにはiPhone 15以降のUSB-Cコネクタを搭載したモデルでは、充電ケーブルを使ってAirPodsの充電ケースやApple Watch、USB Power Deliveryに対応した小型デバイスを最大4.5Wで充電できると記載されているため、USB-Cコネクタを搭載したiPhone Air MagSafeバッテリーでも同様に機能する可能性が高いと伝えています。

AirPods Proの充電ケースは載せるだけで充電できそうですが、仮に充電ケーブルを使うことでApple Watchも充電できるのであれば、万が一出先でバッテリーが切れた際に頼りになりそうです。

Appleが述べる、より小さなアクセサリとは具体的に何を指しているのか気になるので、購入した際にはこのアクセサリは充電できる、できないは是非とも試したいところです。

Source: Apple via MacRumors