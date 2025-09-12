宇城市のコンビニで強盗した罪に問われている男の裁判です。検察が求刑した「拘禁刑5年」とは？



建造物侵入と強盗の罪に問われているのは、熊本市南区城南町の無職長田健児被告(49)です。起訴状によりますと、長田被告はことし6月、宇城市松橋町のファミリーマート松橋曲野店で男性店員に包丁を突きつけ現金10万円あまりを奪った罪に問われています。



12日の初公判で起訴内容を認めた長田被告。検察側は長田被告が「携帯電話の料金が払えず、コンビニ強盗しかないと考えた」と指摘した上で「危険かつ悪質で、再犯にいたる可能性がある」として「拘禁刑5年」を求刑しました。一方、弁護側は「事実を供述していて、被害弁償をいずれはしたいと反省を深めている」と述べ、執行猶予付きの判決を求めました。



判決は9月19日に言い渡される予定です。



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

これまで刑務所で受ける刑罰には、刑務作業を伴う「懲役刑」と作業を義務付けない「禁錮刑」がありました。ところが6月に刑法が改正されてこの2つが廃止され、新たに「拘禁刑」が設けられたんです。「拘禁刑」は、受刑者の特性に応じた作業や指導を行うことで、立ち直りを図り再犯を防止する狙いがあります。



（永島由菜キャスター）

ことし6月1日以降に起きた事件や事故などの刑事裁判で適用されています。