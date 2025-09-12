¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Ä¶¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¡ÈÁ´¿È¥´¡¼¥ë¥É¡É¹ë²Ú°áÁõ¤¬¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¥¥á´é¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡¡¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Ä¶¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¸ø³«¡£ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¹³Áè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¡È¼çÌòµé¡É°áÁõ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢Ä¶¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¡ÈÁ´¿È¥´¡¼¥ë¥É¡É¹ë²Ú°áÁõ
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÆ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿WWE¡ÖRAW¡×¤Ë¤ÆÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¶¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÁõ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·è¤á¥Ý¡¼¥º¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï12Æü»þÅÀ¤ÇÌó4.6Ëü·ï¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢WWE¥É¥¤¥Ä¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¡¢¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥®¥ë¡¢¥¼¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±Î½¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö³¤¤Î½÷²¦¥«¥¤¥ê¡ªºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥«¥¤¥ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ï¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥«¤È¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÈÄ¶´¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆ±¾ð¤òÇã¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥«¥¤¥ê¡£¤â¤Ï¤ä¡È¥ß¡¼¥à²½¡É¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½ºß¤Î¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹°áÁõ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¥«¥¤¥ê¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼çÌò¤ÎºÂ¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved