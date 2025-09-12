¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼»³ºêÀ²ÂÀÏº¤¬Çã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿SIGMA fp¤Î¶Ã¤¤Î³ÈÄ¥À
¥×¥í¤Î¿³Èþ´ã¤ÇÁª¤Ö¡ÖÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¥â¥Î¡×¡ÖÍß¤·¤¤¥â¥Î¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡£º£²ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»³ºêÀ²ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£±ÇÁüÀ©ºî¤«¤é²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥«¥á¥é¡ÖSIGMA fp¡×¤È¡¢Ì¾ºî²È¶ñ¡Ö¥°¥é¥¹¥·¡¼¥È¥Á¥§¥¢¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ºêÀ²ÂÀÏº
¡Ö¼Ò²ñ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤âÀ©ºî¡£TVÈÖÁÈ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦»³ºêÀ²ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¡È¥³¥ìÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¡Û¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡ª¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ëºÇ¹â¤Î°ìÂæ
SIGMA fp
¼ÂÇä²Á³Ê20Ëü200±ß
Í¸ú²èÁÇ¿ô2460Ëü²èÁÇ¡¦35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Ù¥¤¥ä¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢À¤³¦ºÇ¾®¡¦ºÇ·ÚÎÌ¥¯¥é¥¹¡Ê2019Ç¯Åö»þ¡Ë¤Î¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥«¥á¥é¡£Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥ó¥º¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢³ÈÄ¥À¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£ºÇ¹â²è¼Á¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»£±Æ¤¬³ð¤¦¡£
SPEC¡ü·¿¼°¡§¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡ü¥ì¥ó¥º¥Þ¥¦¥ó¥È¡§L¥Þ¥¦¥ó¥È¡üµÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¡§SD¥«¡¼¥É, SDHC¥«¡¼¥É, SDXC¥«¡¼¥É ¡ÊUHS-¶ÂÐ±þ¡Ë, ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¡ü»£ÁüÁÇ»Ò·¿¼°¡§35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÎ¢ÌÌ¾È¼Í·¿CMOS¥»¥ó¥µ¡¼¡ü¥«¥á¥éÍ¸ú²èÁÇ¿ô¡¿Áí²èÁÇ¿ô¡§Ìó2460Ëü²èÁÇ¡¿Ìó2530Ëü²èÁÇ¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W112.6¡ßH69.9¡ßD45.3mm¡¿370g
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»³粼¤µ¤ó¡£¥Ó¥Ç¥ª¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ºò½©¤ËËÜµ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¾å³¤¤Î¸ÄÅ¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥ï¡¼¥¯¤âfp¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë»£¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡ª¡¡¤¢¤È²¿¤è¤ê¤â¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥«¤Î¥ì¥ó¥º¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¤·¡¢¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ç³ÈÄ¥À¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¹â¤¤¤Î¤¬ËÍ¹¥¤ß¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ë´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
¡¡¸¼¿Í¸þ¤±¤Ç»È¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏËü¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤°ìÂæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ£»¨¤Ê¥«¥á¥é¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤êÀßÄê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥¤¥¤¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤¬»£¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ê»³粼¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦»³ºêÀ²ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¡È¥³¥ì¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡É¡ÛÂ¤·Á¤È¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬Èþ¤·¤¤¡ª¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤é¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹
ºùÀ½ºî½ê
¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¥«¥·¥Þ¡¢¥°¥é¥¹¥·¡¼¥È¥Á¥§¥¢¡Ê²èÁü±¦¡Ë
¼õÃíÀ¸»ºÉÊ
¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤ÎÌµ¹¤ºà¤Èµ®½Å¤ÊÅ·Á³¤Î¤¤Áð¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢ÌÚ¹©²È¶ñºî²È¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¥«¥·¥Þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë½é´ü¤Î·æºî¥Á¥§¥¢¡£¶Ê¤²ÌÚ¤Çºî¤é¤ì¤¿´Ë¤ä¤«¤ÊÈ¾±ß¾õ¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤È¡¢»Í³Ñ¤¤ºÂ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÂÐÈæ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡£
¢¨¡ÖGetNavi¡×2025·î9¡¦10·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
