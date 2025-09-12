キタ！ キターーーーッ！！【ファミマ】マニアがチェックした「新作スイーツ」

手頃な価格でハイクオリティなスイーツをGETするなら【ファミリーマート】がおすすめ！ 今回は、発売したばかりの「新作スイーツ」をピックアップ。人気になりそうなので、早めにチェックしてみてください。

これコンビニで買えるの！？「ぶどうのパフェ」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「どこを食べてもぶどうづくし」と激推しするこちらは、ファミマで8 / 26から販売されている「ぶどうのパフェ」。綺麗な層になっていて、ビジュアル◎ ぶどうで秋を感じることができそうです。公式サイトによると「ぶどうミルクプリン、角切ぶどうゼリー、ミルクムース」などで構成されていて、1番上は「ぶどうのホイップクリーム、ゼリー」でデコレーションしているそう。ボリューム感がたまらない1品です。

お味も大満足！

@sujiemonさんによると「ぶどうの甘みと酸味」が口いっぱいに広がって「とろんっと、とろける食感が最高」とのこと。真ん中のミルクムースの「爽やかな甘味」が全体の味をまとめていて、最後まで飽きることなくおいしく食べられそうです。ゴージャスな見た目でちょっとした手土産にも重宝しそう。お値段は\348（税込）です。

これ考えた人天才！「プリン！？ シュー」

シュー生地の中に丸ごとプリンが閉じ込められたようなビジュアルがインパクト抜群のこちらは、@sujiemonさんイチオシの「プリン！？ シュー」。軽めの食感のシュー生地の中には「とろけるプリン & カラメルソース」が入っていて、プリンとシュークリームの両方のいいとこ取りができそう。\149（税込）というリーズナブルな価格もうれしいポイントです。

ぱくぱくいけちゃう！

見た目だけでなくお味も文句なし！ @sujiemonさんいわく、中のプリンは「もっちりでとろける食感」が特徴。普通のカスタードクリームとは違った味わいが楽しめそうです。がぶっとかぶりつけば「プリン & カラメル」が溢れてきて、スイーツ好きにはたまりません。プリン・カラメルは「濃密な甘さ」とのことなので、甘党さんもしっかり満足できそうです。シュークリーム好きは試してみる価値ありですよ！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A