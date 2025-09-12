櫻坂46・中嶋優月、“美少女すぎる制服姿”に反響「この子がいる学校に入学したかった」
櫻坂46の中嶋優月が12日、自身のインスタグラムを更新。制服姿を公開し、清楚な雰囲気にファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】美少女すぎる！ 櫻坂46・中嶋優月の制服姿
中嶋は「櫻学園高校 楽しかったです」とコメントを添え、制服姿のオフショットを披露。白シャツにチェックのスカート、赤いリボンタイという王道のスタイルで、美少女感あふれる姿を見せた。
このショットは、11日に開催された『サクラミーツ』の番組イベントで撮影されたもの。当日は中嶋のほか、櫻坂46の井上梨名、大沼晶保、武元唯衣、増本綺良、谷口愛季が出演し、会場を盛り上げた。
投稿を見たファンからは「制服ゆーづ可愛い！」「まだまだ現役行けますよ！」「圧倒的青春感」「この子がいる学校に入学したかった」「この子に恋をしたい学生生活だった」といった絶賛の声が相次いでいる。
引用：「中嶋優月」インスタグラム（＠yuzuki_nakashima_official）
