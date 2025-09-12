テレビ信州

写真拡大

県内外の絶品のラーメンが集結です！

長野市で12日、「信州ラーメン博」が開幕し、人気の1杯を求めて初日から大勢の人が訪れました。

長野県で今だけ味わえる1杯。

それぞれの人気ラーメン店が信州を舞台に自慢の腕を振るいます。

長野市の中心市街地「セントラルスクゥエア」で12日開幕した「信州ラーメン博」。

ラーメンを通して地域を盛り上げようと、「信州麺友会」が企画していて、期間を、前半と後半に分けて合わせて「12」の店が自慢の一杯を1000円で提供しています。

北海道からは、札幌で人気の2つの店舗がコラボした、信州ラーメン博でしか食べることの出来ない逸品が登場。

リポート
「麺にスープが絡みついています。濃厚です。煮干しのうまみと味噌のコクがしっかりとスープに効いていて麺に絡んで食べ応えありますね」

ほかにも…

リポート
「今回のラーメン博では残暑が厳しいということでこちらつけ麺が登場しました」

粘りの強さにこだわったもちもちの麺を流水で締めて…熱いスープで味わいます。「つけ麺」が信州ラーメン博に登場するのは初めてです！

リポート
「いただきます。麺に梅がかかっているんですけどそれがさっぱりとしていておいしいです。暑くても食が進みます。」

初日は平日にも関わらず大勢の人が訪れ、それぞれのラーメンの味を楽しんでいました。

訪れた人は
「週末のご褒美に来ちゃいました」

訪れた人は
「3人で来たので全食いただきました。2週目（後半）も全制覇させていただきます」

信州ラーメン博実行委員会　河本天志 実行委員長
「家族みんなで食べに来てもらったり、美味しい全国の普段食べられないラーメンを食べていただきたいなと思っています」

この信州ラーメン博、「前半」は９月16日まで。「後半」は19日から23日までで時間は午前10時から午後8時まで開かれています。