『ウルトラマンパワード』が13日から配信開始 主演はケイン・コスギ 吹替は森川智之が担当
円谷プロダクションは、1993年にハリウッドで制作された『ウルトラマンパワード』を、13日からデジタル・プラットフォームサービス「TSUBURAYA IMAGINATION」で配信を開始することを発表した。
【写真】懐かしい怪獣たちも登場した『ウルトラマンパワード』
『ウルトラマンパワード』は、1993年にアメリカ・ハリウッドを拠点に制作され、国内ではビデオ発売を経て地上波放送されたウルトラマンシリーズ作品。ハリウッドならではのスケール感の大きいVFXと特撮ならではの怪獣造形が融合された映像となっている。また、『ウルトラマン』（1966年放送）のストーリー、怪獣デザインを現代風に大胆にアレンジしていることも魅力の一つとなっている。
主演はアクション俳優のほか多方面で活躍を続けるケイン・コスギが務め、作品世界を彩る日本語吹替版のメインキャストには、森川智之、内海賢二、戸田恵子、久川綾、江原正士ら、実力のある声優陣が集結している。さらに、怪獣とメカニックのデザインは『シン・ウルトラマン』監督の樋口真嗣氏や、前田真宏氏、三池敏夫氏といった特撮業界を中心に活躍するトップクリエイターたちが担当している。今回の配信は世界初の配信となり、HDリマスター版で視聴を楽しむことができる。
■作品概要
【キャスト】ケンイチ・カイ：ケイン・コスギ（森川智之）、エドランド隊長：ハリソン・ペイジ（内海賢二）、ジュリー・ヤング：ロビン・ブライリー（久川綾）、リック・サンダース：ロブ・ロイ・フィッツジェラルド（江原正士）、テレサ・ベック：サンドラ・ギィバード（戸田恵子）／ほか ※（）内吹き替え版声優
監督：キングワイルダー
特殊効果：ジョセフ・ビスコーシル
音楽：佐橋俊彦
怪獣＆メカニックデザイン：樋口真嗣、前田真宏、三池敏夫
