「思わず二度見」気づかず？右折レーンを逆走して止まらない車、渋滞の列を200メートル路肩走行しながらゴボウ抜き

鹿児島・鹿屋市で目撃されたのは、思わず二度見してしまう瞬間です。

目撃者：

実際見たことがなかったので衝撃を受けました。

この日、ツーリングをしていたライダー。

交差点に差しかかろうとしたその時、突然、前の車のブレーキランプが光ります。

目撃者：

右折レーンの手前で停車したので、右折待ちが多かったのかなと…。

近づくと、その車が止まった理由が明らかに。

右折レーンにいたのは、右折車ではなく“逆走車”だったのです。

目撃者：

自分が逆走していることに気づいていないのか…、困惑していたのか、パニックになっていたのか（止まらなかった）。怖いなと思いました。

思わず2度見する瞬間は、福岡・九州自動車道でも目撃されました。

混雑で渋滞する中、左から車列を“ごぼう抜き”する黒い車。

実はここ、車道ではなく“路肩”です。

交通ルールに詳しい高山法律事務所・高山俊吉弁護士によりますと、「緊急時の停車を除き、路肩の走行は認められておらず、違反すると3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される」といいます。

目撃者によりますと、黒い車は200メートルほど路肩を走行したあと、車道に合流したということです。