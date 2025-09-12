お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ（31）が11日深夜に放送されたテレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。毎日寝る前に願っていることを明かした。

今回は「世代別ギャル集合!私の青春ギャル川柳」と題して放送され、きょんちぃ、同トリオ・信子、モデルのみりちゃむこと大木美里亜らが出演した。

きょんちぃは「頭では あゆのつもりで 街歩く」とし「今もなんですけど…今でも寝る前に“明日起きたら、あゆになってますように”で寝てる」と、歌手の浜崎あゆみに長年憧れていることを明かした。

また「化粧とかも全部あゆで覚えた」と振り返り「あゆの気持ちで街歩いて…ビルとかの反射とかで自分映って、めっちゃ萎える」と自身の姿に落ち込むという。浜崎とは会ったことがなく「会いたくないっす」と出会いたくないと伝えた。

その理由は「多分…死んでしまうと思う」と正気でいられないからだとした。だが、ライブも行ったことがないことが明かされると、MCの上田晋也は「それはファンなのか!?ライブは行けよ!」とツッコミを入れて笑わせた。